Testosterona baixa: sinal de idade ou alerta que poucos homens levam a sério?

É comum que homens, a partir dos 40 ou 50 anos, passem a perceber mudanças no corpo e na disposição

Unsplash/Omid Armin Testosterona, de fato, diminui com o passar dos anos



O urologista Dr. Leandro Gonçalves explica quando a queda é natural e quando precisa de avaliação e tratamento, com base em diretrizes internacionais e exames bem feitos.

É comum que homens, a partir dos 40 ou 50 anos, passem a perceber mudanças no corpo e na disposição. Cansaço mais frequente, redução da libido, dificuldade de concentração e menor rendimentofísico são queixas recorrentes. Muitas vezes, a primeira hipótese levantada é a queda da testosterona — mas nem sempre essa é a causa principal, e nem sempre há indicação de reposição.

Nem toda queda hormonal é doença

A testosterona, de fato, diminui com o passar dos anos. Trata-se de um processo fisiológico, progressivo e esperado. Estima-se que essa redução ocorra de forma gradual a partir da quarta década de vida. No entanto, isso não significa que todo homem com níveis mais baixos precise de tratamento.

As principais diretrizes internacionais, como as da American Urological Association e da Endocrine Society, são claras ao estabelecer que a reposição hormonal só deve ser considerada quando há dois critérios simultâneos: sintomas compatíveis e níveis comprovadamente baixos de testosterona, geralmente inferiores a 300 ng/dL, confirmados em mais de uma dosagem, realizada em condições adequadas.

Um dos maiores desafios na prática clínica é diferenciar o envelhecimento natural de uma deficiência hormonal que realmente exija intervenção. Sintomas como fadiga, desânimo, queda de produtividade ou mesmo alterações de humor são inespecíficos e podem ter múltiplas causas.

Fatores bastante comuns, como excesso de peso, sedentarismo, sono inadequado, estresse crônico e doenças metabólicas, interferem diretamente na produção e na ação da testosterona. Em muitos casos, a correção desses aspectos leva a uma melhora significativa dos sintomas, sem necessidade de reposição hormonal.

Por isso, o diagnóstico não deve ser baseado apenas em queixas ou em um único exame isolado. Ele exige uma avaliação clínica cuidadosa, associada a exames laboratoriais realizados corretamente e, sempre que necessário, repetidos para confirmação.

Quando a testosterona realmente faz diferença

Existem situações em que a queda hormonal é mais significativa e passa a impactar de forma mais clara a qualidade de vida. Redução importante da libido, disfunção erétil persistente, perda de massa muscular, aumento de gordura corporal, queda de energia e alterações de humor podem, nesses casos, estar associados à deficiência de testosterona.

É importante destacar que esses sintomas frequentemente coexistem com condições como obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, um conjunto de alterações que inclui aumento da gordura abdominal, alterações no metabolismo da glicose e maior risco cardiovascular. Nesses cenários, a avaliação precisa ser ainda mais criteriosa, pois múltiplos fatores estão envolvidos.

Quando bem indicada, a reposição hormonal pode fazer parte de uma estratégia terapêutica mais ampla, integrada ao tratamento das demais condições de saúde.

Tratamento exige critério e acompanhamento

A reposição de testosterona não é um tratamento simples, nem isento de riscos. Quando indicada de forma adequada, pode trazer benefícios importantes, como melhora da libido, da disposição, da composição corporal e da qualidade de vida. No entanto, esses resultados dependem diretamente da correta indicação e do acompanhamento contínuo.

O tratamento pode ser realizado por diferentes vias, incluindo aplicações injetáveis e formulações transdérmicas. Independentemente da escolha, é fundamental o monitoramento periódico, com avaliação de níveis hormonais, parâmetros hematológicos, função prostática e possíveis efeitos adversos.

O uso indiscriminado, especialmente com finalidade estética ou de melhora de desempenho, deve ser evitado. Além de não seguir critérios clínicos adequados, pode estar associado a riscos, principalmente quando feito sem acompanhamento médico.

A testosterona não deve ser encarada como um recurso de rejuvenescimento ou como solução rápida para sintomas inespecíficos. Trata-se de um hormônio com papel fisiológico bem definido, cujo uso deve ser individualizado e baseado em critérios objetivos.

A redução da testosterona faz parte do envelhecimento masculino, mas nem sempre exige tratamento. O equilíbrio está em saber identificar quando essa queda ultrapassa o limite do esperado e passa a impactar a saúde e, nesses casos, conduzir o tratamento com responsabilidade, critério e acompanhamento adequado.

Dr. Leandro Gonçalves – CRM 106082/SP RQE: 28067

Urologista