Uso de Ozempic pode levar à perda da visão, revela estudo dinamarquês

Pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 que utilizam Ozempic podem enfrentar um risco elevado de danos no nervo óptico, o que pode resultar em perda de visão. Essa conclusão é baseada em dois estudos realizados pela Universidade do Sul da Dinamarca, que reforçam preocupações previamente levantadas por uma pesquisa nos Estados Unidos. O estudo americano havia indicado que o uso de Ozempic mais que duplica a probabilidade de desenvolver Neuropatia Óptica Isquêmica Não Arterítica (NAION).

A pesquisa dinamarquesa analisou um total de 424.152 pacientes com diabetes tipo 2 e observou um aumento significativo nos casos de NAION desde a introdução do Ozempic no mercado em 2018. O número de casos saltou de uma média de 60 a 70 por ano para cerca de 150, evidenciando uma tendência preocupante. Os pesquisadores realizaram uma comparação entre os pacientes que estavam sob tratamento com Ozempic e aqueles que receberam outras formas de tratamento, confirmando que o risco de desenvolver NAION é duas vezes maior entre os usuários do medicamento.

Embora os resultados dinamarqueses tenham corroborado as descobertas do estudo americano, a quantidade de casos identificados na Dinamarca é inferior, o que pode ser atribuído a limitações nos dados coletados nos Estados Unidos. Os cientistas envolvidos na pesquisa dinamarquesa esperam que suas descobertas sirvam como um recurso valioso para médicos e pacientes, permitindo uma discussão mais informada sobre os benefícios e riscos associados ao uso de Ozempic.

