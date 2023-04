Vacinação com dose de reforço bivalente contra Covid-19 é ampliada para pessoas com comorbidades

Mais de 20 condições foram elencadas como prioritárias para a imunização, entre elas obesidade mórbida, diabetes, síndrome de Down e hipertensão

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Vacina bivalente contra a Covid-19 começou a ser aplicada no Brasil em fevereiro



Pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades já podem receber a dose de reforço contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. O Ministério da Saúde alterou a recomendação neste sábado, 1º, para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. De acordo com a pasta, a estimativa é que sejam contempladas nesta nova fase cerca de 9 milhões de pessoas. Para receber a dose da vacina bivalente, é preciso respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. As vacinas bivalentes recebem este nome pois foram atualizadas para proteger não só da cepa original do vírus, como as monovalentes, mas das subvariantes da Ômicron, responsáveis pela maioria dos casos atualmente: a BA.1 e a BA.4/BA.5. Confira a relação de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Valvopatias

Em 17 de abril, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos e a população privada de liberdade poderão receber a bivalente. Como Estados e municípios podem definir seus próprios calendários, é importante que a população confira as datas regionais de vacinação. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar as pessoas que fazem parte de grupos de risco e que podem contrair os casos mais graves da Covid-19. A vacina bivalente disponível em São Paulo para os outros grupos anteriores: quem tem mais de 60 anos, quem mora ou trabalha em instituições de longa permanência, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.