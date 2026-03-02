Varicocele: alteração nas veias do testículo pode afetar a produção de espermatozoides

Condição frequente após a puberdade, a varicocele pode alterar a qualidade do sêmen e comprometer a

fertilidade masculina

Freepik

A varicocele é uma alteração relativamente frequente, especialmente após a puberdade, e costuma ser comparada a varizes na bolsa escrotal. Apesar do nome pouco familiar para muitos homens, ela está entre as principais causas reversíveis de infertilidade masculina. O problema é que, por não causar dor intensa na maioria dos casos, pode passar despercebida por anos, sendo descoberta apenas quando surgem dificuldades para engravidar.

O tema ainda recebe pouca atenção, sobretudo entre jovens e adultos que se sentem saudáveis. No entanto, a varicocele merece um olhar cuidadoso, porque seus efeitos sobre o funcionamento do testículo podem ser progressivos.

O que é varicocele e por que ela surge

A varicocele ocorre devido à dilatação das veias que drenam o sangue do testículo, localizadas no interior do escroto. Essas veias fazem parte de um sistema responsável por manter a temperatura testicular adequada – de dois a três graus abaixo da temperatura corporal, condição essencial para a produção de espermatozoides.

Quando esse sistema falha, o sangue passa a se acumular, elevando a temperatura local e prejudicando o ambiente necessário para o bom funcionamento do testículo. Isso pode afetar tanto a produção quanto a qualidade dos espermatozoides.

A varicocele é mais comum no lado esquerdo, devido a particularidades anatômicas da drenagem venosa nessa região. Ela costuma surgir ou se tornar perceptível após a puberdade, quando há aumento do fluxo sanguíneo testicular, e tende a se acentuar com o tempo, se não houver acompanhamento.

Sintomas que merecem atenção, mesmo sem dor

Muitos homens com varicocele não sentem dor. Ainda assim, alguns sinais merecem atenção. Sensação de peso ou desconforto na bolsa escrotal, especialmente ao final do dia ou após longos períodos em pé, é queixa comum. Em alguns casos, é possível perceber veias dilatadas e tortuosas, dando ao escroto um aspecto diferente do habitual.

Outro ponto importante é a redução do volume do testículo afetado, algo que pode ocorrer de forma lenta e silenciosa. Como não costuma causar sintomas intensos, a varicocele pode permanecer sem diagnóstico por muitos anos, enquanto exerce impacto progressivo sobre a função testicular.

Por isso, alterações persistentes no escroto, mesmo sem dor, devem ser avaliadas por um urologista. Nem todo desconforto indica varicocele, mas toda mudança merece investigação adequada.

Possibilidades de tratamento

A varicocele é reconhecida como uma das principais causas reversíveis de infertilidade masculina. Ela pode interferir na quantidade, na motilidade e na forma dos espermatozoides. Em homens com dificuldade para engravidar, a presença de varicocele associada a alterações no espermograma costuma ser um dado relevante na avaliação.

O diagnóstico é feito por exame físico e confirmado, quando necessário, por ultrassonografia com Doppler, que avalia o fluxo sanguíneo das veias testiculares. Nem toda varicocele precisa ser tratada. A indicação depende de fatores como presença de dor persistente, alterações no sêmen, redução do volume testicular ou infertilidade associada.

Quando o tratamento é indicado, as opções incluem cirurgia ou embolização, procedimentos que visam interromper o refluxo venoso anormal e melhorar o ambiente testicular. Os resultados costumam ser positivos em casos bem selecionados, com melhora dos parâmetros seminais ao longo dos meses seguintes.

A varicocele não deve ser encarada com alarmismo, mas também não deve ser ignorada. Informação, acompanhamento médico e avaliação individualizada são fundamentais para preservar a fertilidade e a saúde do homem ao longo da vida.

Dr. Marcos Tobias Machado – CRM/SP 75.225 | RQE 63664

Urologista

Doutorado pela Universidade de São Paulo (USP)

Membro da Brazil Health