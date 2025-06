Correios anunciam vazamento de dados pessoais de usuários

Empresa informou que cerca de 2% de sua base de cadastro foi afetada, mas garantiu que senhas e credenciais não foram comprometidas

Os Correios enviaram um alerta a seus usuários sobre uma falha em seu sistema que resultou no vazamento de dados pessoais, incluindo nome, CPF, e-mail, data de nascimento e número de telefone. A empresa informou que cerca de 2% de sua base de cadastro foi afetada, mas garantiu que senhas e credenciais não foram comprometidas. Além disso, medidas de segurança adicionais foram implementadas e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi informada sobre o incidente. Os Correios cumpriram a exigência do artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que determina a comunicação imediata sobre a natureza dos dados expostos e as ações de segurança adotadas. A empresa se comprometeu a manter seus clientes informados sobre a situação. Infelizmente, vazamentos desse tipo são frequentes e, embora não proporcionem acesso direto a contas bancárias, podem ser utilizados por cibercriminosos para fraudes financeiras. Um exemplo recente é um golpe que imitava um site dos Correios, induzindo os usuários a pagarem uma taxa de importação falsa.

