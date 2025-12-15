Homem morre após ser baleado dentro de carro no Capão Redondo

Autor dos disparos fugiu após o crime; vítima estava acompanhada pela esposa e filha bebê que não se feriram

Reprodução/TV Globo Câmeras de segurança gravaram momento em que o crime foi cometido



Um homem de 27 anos cuja identidade não foi divulgada morreu no domingo (14) após ser baleado por um motociclista no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. A vítima dirigia seu carro, na rua Francisco Mariani, quando o autor do crime se aproximou, efetuou os disparos e fugiu.

Em nota, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não resistiu.

Também estavam no carro a esposa do homem e a filha bebê do casal. Elas não se feriram. As informações são da TV Globo.

O crime foi registrado como homicídio no 47º Distrito Policial, de Capão Redondo.