Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

Policial teve alta hospitalar no dia 13 de agosto, sem nenhuma sequela, após luta corporal contra o autor e, em seguida, foi atingido

Alf Ribeiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo Segundo o Deic , o suspeito se entregou quando percebeu que policiais o cercavam



A polícia prendeu nesta quinta-feira (11), o rapaz de 20 anos que estava foragido após atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino, no dia 7 de agosto, durante abordagem em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo. Ele foi localizado na Rua Ancará e conduzido ao 89° Distrito Policial (Jardim Taboão). No mês passado, um outro suspeito de participar do roubo seguido de tentativa de homicídio contra o PM já tinha sido preso. O policial teve alta hospitalar no dia 13 de agosto, sem nenhuma sequela. O policial entrou em luta corporal contra um suspeito e, em seguida, foi baleado no pescoço. O autor do disparo fugiu e o PM ficou caído no chão.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), o suspeito se entregou quando percebeu que policiais o cercavam. O crime ganhou repercussão quando um vídeo registrando o momento foi publicado nas redes sociais – posteriormente, também foi divulgado o vídeo gravado pela câmera corporal do agente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação teve início na Rua África do Sul, na Chácara Santo Antônio, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro. Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias