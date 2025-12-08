Motorista de app mata jovem trans e é liberado após levar corpo à delegacia
Crime ocorreu no trajeto de 90 km entre as cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia
Uma mulher trans de 18 anos foi morta no sábado (6) com um golpe mata-leão por um motorista de aplicativo no Oeste da Bahia. Em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) informou que o suspeito levou o corpo da jovem à delegacia de Luís Eduardo Magalhães e foi liberado para responder em liberdade por “ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime”.
A identidade do motorista de aplicativo não foi revelada. A vítima foi identificada como Rhianna Alves. Segundo boletim de ocorrência, o crime ocorreu no trajeto entre as cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, onde o suspeito se apresentou.
Segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Globo no Oeste da Bahia, eles se encontraram em Barreiras. O motorista de aplicativo teria contratado a vítima para um programa.
Depois do serviço, o suspeito estava levando Rhianna para casa, em Luís Eduardo, quando houve um desentendimento entre eles.
O motorista de aplicativo declarou à polícia que, durante o percurso de 90 km entre as cidades, a vítima teria ameaçado expor o programa e acusá-lo de estupro. Ele relatou que aplicou o golpe mata-leão quando Rhianna fez movimento para pegar algum objeto na bolsa.
