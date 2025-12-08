Motorista de app mata jovem trans e é liberado após levar corpo à delegacia

Crime ocorreu no trajeto de 90 km entre as cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia

Vítima de 18 anos foi identificada como Rhianna Alves



Uma mulher trans de 18 anos foi morta no sábado (6) com um golpe mata-leão por um motorista de aplicativo no Oeste da Bahia. Em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) informou que o suspeito levou o corpo da jovem à delegacia de Luís Eduardo Magalhães e foi liberado para responder em liberdade por “ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime”.

A identidade do motorista de aplicativo não foi revelada. A vítima foi identificada como Rhianna Alves. Segundo boletim de ocorrência, o crime ocorreu no trajeto entre as cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, onde o suspeito se apresentou.

Segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Globo no Oeste da Bahia, eles se encontraram em Barreiras. O motorista de aplicativo teria contratado a vítima para um programa.

Depois do serviço, o suspeito estava levando Rhianna para casa, em Luís Eduardo, quando houve um desentendimento entre eles.

O motorista de aplicativo declarou à polícia que, durante o percurso de 90 km entre as cidades, a vítima teria ameaçado expor o programa e acusá-lo de estupro. Ele relatou que aplicou o golpe mata-leão quando Rhianna fez movimento para pegar algum objeto na bolsa.