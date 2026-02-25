Operação contra roubo de motos prende 22 suspeitos em SP

Cerca de 180 agentes participaram da ação; os veículos eram desmontados para venda de peças no mercado clandestino

Reprodução/Polícia Civil A investigação começou ano passado, em abril



A Polícia Civil realizou uma operação na cidade de São Paulo contra o roubo de motos nesta quarta-feira (25). Segundo a corporação, foram presos 22 suspeitos durante a Operação Cilindrada.

Segundo o delegado Marcos Casseb, do 30º Distrito Policial, a quadrilha estudava os alvos, depois abordava as vítimas geralmente em entradas de prédio, com três ou mais integrantes, e então rendia os motociclistas com ameaças e agressões físicas.

A investigação começou ano passado, em abril. Um assalto chamou atenção pela violência utilizada. A polícia então identificou a extensão do grupo, que atuava com mais de 20 membros, principalmente na região do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

As motos roubadas eram ostentadas nas redes sociais, depois desmontadas para venda de peças no mercado clandestino. Segundo a polícia, o prejuízo por veículo seria de R$ 100 mil a R$ 150 mil, sendo identificados 13 roubos.

Cerca de 180 agentes participaram da ação. Foram expedidos 36 mandados de busca e 27 de prisão. Foram apreendidas motos, celulares e outros materiais.