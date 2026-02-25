Ex-senador Fernando Bezerra e filho deputado são alvos da PF em operação contra corrupção

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal

Divulgação / PF Operação da PF mira licitações, corrupção e lavagem de dinheiro



A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação que apura a prática de licitações, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação aponta que há um esquema entre agentes públicos e privados para desviar dinheiro de emendas parlamentares em Petrolina (PE).

De acordo com apuração da Jovem Pan, o ex-senador Fernando Bezerra e o filho dele, deputado Fernando Filho (União Brasil-PE), estão entre os alvos da operação. A suspeita é de que eles escolhiam uma empresa que havia vencido uma licitação previamente e que tinha um contrato superfaturado. O valor excedente era desviado para uma outra empresa de fachada.

Foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

O grupo fraudava licitações para beneficiar uma empresa parceira e usava o dinheiro desviado para pagar propinas e esconder bens.