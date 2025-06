Peritos criminais são aprovados em concurso do Governo de São Paulo

Posse dos novos policiais está prevista para julho e, na sequência, terá início o curso de formação na Academia de Polícia; depois de formados, os peritos vão passar a integrar a SPTC

Marcelo S. Camargo/Governo doEstado de SP



O Governo de São Paulo convocou 218 aprovados no concurso de perito criminal, do edital de 2023 — o primeiro lançado na atual gestão. A nomeação deles foi publicada na edição desta terça-feira (24/6) no Diário Oficial do Estado (DOE). Atualmente, SP tem 350 cargos vagos. Após a nomeação, passa para 132. O déficit acumulado nos últimos dez anos reduziu de 20% para 8%. A posse dos novos policiais está prevista para acontecer em julho e, na sequência, terá início o curso de formação na Academia de Polícia (Acadepol). Depois de formados, os peritos vão passar a integrar a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) — previsto para dezembro.

“Sabemos que era uma nomeação muito esperada e que finalmente está acontecendo. Tenho certeza que esse reforço fará diferença não só para a Polícia Técnico-Científica, mas também para a população. Peritos são essenciais para prosseguimento das investigações e elucidação dos casos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Com essa nomeação, o déficit histórico de peritos criminais em São Paulo cairá 20,5% para 7,6%. O novo efetivo será distribuído por todas as regiões do estado e deve garantir a eficiência e maior rapidez nos trabalhos periciais. O superintendente da Polícia Técnico-Científica, Claudinei Salomão, explicou que, após a formação, os policiais serão deslocados as 64 unidades operacionais de atendimento de perícia e em outras três de atendimento especializado, sendo nos núcleos de Engenharia, Sangue e ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), setor da Polícia Civil que conta com peritos próprios.

“Ficamos extremamente contentes com esse reforço porque, no fim, o que realmente importa é o que a população vai ganhar: um aumento da produtividade, da clareza e da eficiência nos nossos serviços. A investigação criminal é absolutamente dependente da produção de provas e, nisso, os nossos peritos criminais são especialistas”, concluiu Salomão.

Como funciona o curso de formação de peritos criminais?

Após tomarem posse dos seus cargos, os novos peritos criminais vão passar cinco meses em formação na Academia de Polícia (Acadepol) imersos no Curso Profissional de Perito Criminal e Pós-Graduação em Criminalística e Ciências Forenses. Segunda a delegada e diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Ruiz, essa é a primeira turma que receberá essa pós-graduação junto com a capacitação que já era oferecida. Por isso, os alunos terão que entregar, ao término, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

“A Academia de Polícia já está preparada pedagogicamente com matriz curricular e planos de ensino para receber esses alunos. Todos os professores que ministrarão as aulas passaram por reuniões de alinhamento e estão não só prontos, mas também ansiosos para dar início à capacitação desses novos policiais”, garantiu Márcia. Ela revelou ainda que os aprovados terão diversas aulas práticas, com estágios nos laboratórios da SPTC.

Entre os temas das aulas estão direito, criminologia e aspectos médicos, medicina e odontologia legal, perícias em locais de crime contra a pessoa e maus tratos contra animais, além de em locais de crimes contra o patrimônio e jogos de azar, perícias em áudio vídeo e imagens, dentre outros assuntos. Ainda conforme a diretora, mais de 70% da carga horária serão dedicadas às aulas voltadas ao trabalho do perito criminal, porém, os alunos também terão capacitação para armamento e tiro e conduta policial.

Próximas nomeações

Mais de 100 médicos-legistas também devem chegar nos próximos dias para reforçar o efetivo da SPTC. Assim como os peritos, eles também foram aprovados no concurso do edital de 2023, mas ainda aguardam a nomeação, que deve acontecer em julho. No mesmo período, a Polícia Civil vai receber 1,3 mil novos escrivães, que já estão em processo de entrega de documentos e perícia médica para serem nomeados. Atualmente, SP tem 350 cargos vagos. Após essa nomeação que saiu hoje, passa para 132 vagos. Déficit que acumula nos últimos dez anos, reduziu de 20% para 8%.