PF desarticula esquema bilionário de lavagem de dinheiro com criptoativos no DF

Investigação aponta movimentação de R$ 2,7 bilhões e identifica R$ 404 milhões de origem ilícita

Divulgação / PF A operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão e decretou nove prisões preventivas, envolvendo 45 investigados entre pessoas físicas e jurídicas



A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação Kryptolaundry, que mira um esquema de captação ilegal de investimentos em criptoativos e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 404 milhões foram identificados como recursos ilícitos. A operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão e decretou nove prisões preventivas, envolvendo 45 investigados entre pessoas físicas e jurídicas.

De acordo com a PF, o núcleo criminoso estruturou dezenas de empresas para ocultar valores, utilizando a aquisição de imóveis, veículos e outros bens de alto valor como mecanismo para mascarar a origem ilegal do dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais.

Os alvos poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e outros delitos conexos. A PF afirma que as investigações continuam para identificar beneficiários ocultos e mapear completamente o fluxo financeiro da organização.