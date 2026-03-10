PF faz operação contra policiais civis suspeitos de extorsão no RJ

A ação faz parte da força-tarefa ‘Missão Redentor II’ e mobilizou cerca de 40 agentes federais para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, autorizados pelo STF

Divulgação/Polícia Federal



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Anomalia no Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular um núcleo criminoso formado por policiais civis e operadores financeiros suspeitos de usar a estrutura de uma delegacia para extorquir integrantes do tráfico de drogas.

A ação faz parte da força-tarefa Missão Redentor II e mobilizou cerca de 40 agentes federais para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, o grupo utilizava a estrutura do Estado para pressionar integrantes da maior facção criminosa que atua no território fluminense, o Comando Vermelho (CV) exigindo pagamento de propina em troca de omissão em atos de investigação.

De acordo com a PF, o esquema era liderado por um delegado titular de uma delegacia da capital e por outro policial civil. Os agentes enviavam intimações com o objetivo de coagir líderes do tráfico e estabelecer negociações ilícitas, com cobranças diretas e imposição de prazos para o pagamento das vantagens indevidas.

Para evitar contato direto com os criminosos, os policiais contavam com dois intermediários responsáveis por receber os valores. As apurações também identificaram movimentações financeiras milionárias incompatíveis com os rendimentos dos investigados. Parte dos recursos, segundo a PF, teria sido ocultada por meio de empresas de fachada registradas em nome de familiares.

Além das prisões e buscas, o STF determinou medidas cautelares para descapitalizar o grupo, como o afastamento imediato dos policiais das funções públicas, a suspensão das atividades empresariais das empresas ligadas ao esquema e o bloqueio de contas bancárias e criptoativos dos investigados.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, extorsão, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.