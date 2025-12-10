Ação cumpre mandados em SP, RJ e no exterior; Justiça bloqueia R$ 40 milhões da organização criminosa que aliciava mulheres

Divulgação / Polícia Federal PF mira grupo que traficava brasileiras para explorá-las sexualmente na Espanha



A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Alícia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de pessoas. O grupo é acusado de aliciar mulheres no Brasil e enviá-las para a Espanha, onde eram submetidas a ameaças e condições degradantes para fins de exploração sexual.

Ao todo, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades paulistas de São Paulo, São Pedro, Jundiaí e Ubatuba, além de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

A operação contou com o apoio da Interpol para realizar prisões no exterior. Duas pessoas foram detidas na cidade de Álava, na Espanha.

Investigação e resgate de vítimas

O inquérito foi conduzido em cooperação internacional com a Polícia Nacional da Espanha, por intermédio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes da Ameripol.

Segundo a PF, a organização criminosa era responsável por toda a logística, desde o recrutamento das vítimas em território nacional até o transporte aéreo para a Europa. Em junho deste ano, autoridades espanholas já haviam libertado 33 mulheres mantidas em situação de exploração sexual pelo grupo. Deste total, 28 eram brasileiras.

As investigações apontam que a organização criminosa movimentou cifras milionárias com a atividade ilícita. A estimativa é que o grupo tenha obtido aproximadamente R$ 40 milhões com o tráfico de pessoas. A pedido da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio judicial desse montante.