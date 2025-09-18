Polícia de SP busca suspeitos envolvidos na morte de ex-delegado no litoral

Última detenção foi a de uma mulher identificada como Dahesly Oliveira Pires, presa na madrugada desta quinta-feira (18); ela teria ido buscar uma das armas usadas no assassinato, na Baixada Santista

Divulgação/SSP Ruy Ferraz Fontes foi morto na última segunda-feira (15)



A Justiça de São Paulo decretou, nesta quinta-feira (18), a prisão temporária de mais um suspeito de participar da execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande, no litoral paulista. Com isso, quatro pessoas estão presas por envolvimento no crime.

A última detenção foi a de uma mulher identificada como Dahesly Oliveira Pires, presa na madrugada de hoje. Ela é suspeita de ter ido buscar uma das armas usadas no assassinato, na Baixada Santista. O mandante da busca pela arma seria Luiz Antonio Rodrigues de Miranda, que também passou a ser procurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia também busca outros dois suspeitos: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Masquerano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O crime

Ruy Ferraz Fontes foi morto na última segunda-feira (15) em Praia Grande, quando criminosos encapuzados atiraram contra ele com fuzis. As imagens do crime foram registradas por câmeras de segurança. O DHPP segue investigando o caso para localizar os outros envolvidos.