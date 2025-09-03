Polícia de SP vai notificar 700 celulares roubados; entenda como será a operação

Ação acontece em duas etapas; na primeira, as intimações são enviadas diretamente aos celulares identificados com restrição criminal

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo iniciou nesta terça-feira (2) uma operação para notificar cerca de 700 pessoas que estão utilizando celulares com registro de roubo ou furto. Esses aparelhos haviam sido bloqueados, mas foram reativados por terceiros. A ação acontece em duas etapas. Na primeira, as intimações são enviadas diretamente aos celulares identificados com restrição criminal. Os usuários terão três dias úteis para comparecer ao endereço indicado e devolver o aparelho voluntariamente.

Caso o prazo não seja cumprido, começa a segunda fase: os dados serão repassados à Polícia Civil, que fará diligências para apreender os celulares. Nessa situação, a pessoa flagrada com o aparelho será levada à delegacia e poderá responder por receptação, dependendo da investigação de cada caso.

O programa SP Mobile é responsável pela iniciativa. Ele cruza informações de boletins de ocorrência com dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, ajudando a identificar receptadores, cumprir mandados e enfraquecer redes de revenda ilegal de celulares. Desde o lançamento do SP Mobile, em junho deste ano, cerca de 3,5 mil aparelhos já foram recuperados. Mais da metade deles (52%) foi devolvida às vítimas. Segundo o delegado Rodolfo Latif Sebba, coordenador do programa, esta é a maior ação até agora:

“Pela primeira vez, a ação de notificação e recuperação de aparelhos deixa de ser pontual e passa a abranger todo o território paulista de forma simultânea. O aprimoramento contínuo do sistema permite uma identificação em massa e muito mais precisa dos atuais possuidores, tornando a operação mais eficiente e assertiva”, afirmou.

