Ação mira esquema de lavagem de dinheiro da facção no Rio, Minas Gerais e Mato Grosso; bens e contas foram sequestrados pela Justiça

Reprodução / Governo do Estado do Rio de Janeiro Polícia do Rio bloqueia R$ 600 milhões do Comando Vermelho em operação interestadual



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (16), uma nova fase da Operação Contenção, com o objetivo de desarticular o braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho. A ação, que ocorre simultaneamente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso, cumpre mandados de busca e apreensão e executa o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 600 milhões ligados ao grupo.

O foco da operação é atingir pessoas físicas e jurídicas utilizadas para ocultar e movimentar o capital ilícito da organização. Segundo as investigações, o esquema era coordenado por Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, apontado como uma das lideranças da facção, e por Carlos da Costa Neves, o “Gardenal”, responsável pela gestão financeira.

Para dar aparência legal ao dinheiro oriundo do tráfico, o grupo utilizava empresas de fachada e “laranjas”. O modus operandi incluía a realização de múltiplos depósitos em espécie, em pequenas quantias e em diferentes bancos no mesmo dia, numa tática para burlar os sistemas de controle financeiro.

Rota do dinheiro e apreensões

As apurações identificaram que grande parte dos recursos era enviada para o município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. A estratégia visava manter o patrimônio distante das áreas de atuação ostensiva do tráfico no Rio, protegendo os líderes da organização. Além do bloqueio de contas que funcionavam como “cofres” da facção, a Justiça determinou o sequestro de imóveis, veículos e de uma propriedade rural em território mato-grossense.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a ofensiva busca enfraquecer a estrutura logística do crime organizado, cortando a verba destinada à compra de armas, drogas e à manutenção do domínio territorial.

A Operação Contenção faz parte de uma estratégia do Governo do Estado. Desde o início das ações, as forças de segurança já realizaram mais de 250 prisões, retiraram centenas de armas de circulação e registraram 136 criminosos neutralizados em confrontos. A fase atual conta com o apoio das Polícias Civis de Minas Gerais e do Mato Grosso.