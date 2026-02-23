Quem era a PM encontrada morta com tiro na cabeça em SP

‘O sonho dela era viver e dar o melhor para a filha’, disse Marinalva Vieira Alves Santana, mãe de Gisele Alves Santana

“Ela amava viver“, disse Marinalva Vieira Alves Santana, mãe de Gisele Alves Santana, de 32 anos, policial militar encontrada morta dentro de casa com um tiro na cabeça na última quarta-feira (18). Ela morava em um apartamento com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto.

Informações apuradas pela reportagem da Jovem Pan indicam que Gisele teria sido atingida por um disparo efetuado com a arma do próprio marido. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão entre o casal momentos antes do tiro.

Segundo Marinalva disse em entrevista à TV Globo, a filha vivia um relacionamento abusivo e queria sair do apartamento no Brás, onde morava com Geraldo.

O caso, registrado no 8º Distrito Policial, no Brás, sofreu uma alteração em sua tipificação: inicialmente classificado como “suicídio consumado”, o inquérito agora inclui a natureza de “morte suspeita”, o que amplia a conclusão da investigação para outras hipóteses, incluindo homicídio ou feminicídio.

“O sonho dela era viver e dar o melhor para a filha”, disse Marinalva. Gisele tinha uma filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior. A mãe ainda afirmou que apoiou o início da filha na carreira da corporação. “Ela ficou muito feliz com a conquista”, disse. A carreira era um objetivo antigo da PM, segundo a mãe. Ele ingressou em 2014.

Sobre o casamento, Marinalva disse à Globo que a filha era vaidosa, mas se sentia oprimida pelo marido, que a impedia de usar batom e salto alto, além de deixar perfumes no quartel para que o marido não percebesse.

Dias antes de morrer, a policial enviou mensagens a familiares pedindo ajuda. As informações foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo. “Pai, vem me buscar porque eu não aguento mais”, escreveu Gisele, segundo parentes. De acordo com a família, ela enfrentava forte pressão no relacionamento e vinha demonstrando sinais de sofrimento.

“Minha filha era muito amorosa. Só tinha amor”, disse Marinalva.

Casada desde 2024 com o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, Gisele foi socorrida após ser encontrada ferida, mas não resistiu. Ele afirmou que a esposa cometeu suicídio.

“Ela o conheceu no primeiro batalhão. Pelas coisas que comentava, eu já via que não ia dar certo desde o começo. Fui dando conselhos, alertando, mas não teve jeito”, afirmou Marinalva.

“Ela era uma menina bem cuidada, bem tratada, era uma menina feliz. Só que depois que ela ficou com ele, a alegria dela a gente viu que se apagou”, relatou uma tia de Gisele ao Fantástico.

Tragédia anuciada

Cynthia Ornellas, amiga de Gisele, disse que a morte foi uma “tragédia anunciada“. Ela afirmou que o tenente-coronel “não tinha contato visual com a gente, ele não fazia o mínimo esforço de empatia, de diálogo, de cordialidade.”

Gisele também já teria dito que Geraldo era “louco”, mas que hesitava se perguntada se tinha medo do marido. “Ele era ríspido ao falar com ela, ao olhar para ela. A postura corporal dele sempre incisiva. E a queixa da Gisele [sobre ele] não [era] só para mim”, disse.

“A única coisa que a gente espera é que uma patente não fale mais alto do que a justiça. Porque se fosse um praça, pode ter certeza que já estaria preso”, disse a jornalistas durante o velório de Gisele, na última sexta-feira (20).

Versão de Geraldo

Gisele chegou a ser socorrida, foi levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Geraldo afirmou no boletim de ocorrência que ele teria pedido divórcio a Gisele.

E então, após uma discussão, ele teria ido tomar banho. No banheiro, ele afirma que ouviu um barulho, que assumiu ser uma porta batendo.

Quando saiu, segundo ele, viu Gisele com o ferimento na cabeça e uma arma na mão. A ausência de uma carta de despedida e o perfil da vítima — descrita como uma mãe muito apegada à filha — são apontados como fatores que, somados ao histórico de conflitos conjugais e ao uso da arma do marido, levaram as autoridades a questionar a hipótese inicial de suicídio.