Desmitificando a celulite: 5 mitos e verdades sobre essa condição

Dermatologista esclarece as principais dúvidas sobre o assunto e lista opções de tratamento eficazes

A celulite é uma condição estética comum que afeta a pele, principalmente nas regiões das coxas, dos quadris, das nádegas e do abdômen. Caracterizada por uma aparência irregular e ondulada, é resultado da acumulação de células de gordura sob a pele, que exercem pressão sobre o tecido conjuntivo. Essa condição pode atingir pessoas de diferentes idades, biótipos e níveis de peso e não está necessariamente relacionada apenas ao excesso de gordura corporal.

Prejuízo emocional

Além das preocupações físicas, a celulite também pode ter um impacto significativo na autoestima e na confiança das pessoas. A sociedade muitas vezes promove padrões irreais de beleza, levando a comparações e inseguranças sobre a aparência pessoal.

A busca incessante pela “pele perfeita” pode levar a uma autoimagem negativa, fazendo com que indivíduos evitem situações em que precisem expor seu corpo, como ir à praia ou usar roupas mais curtas. Esses sentimentos podem interferir nas atividades do dia a dia e afetar a qualidade de vida.

Mitos e verdades sobre a celulite

A celulite é um tema que frequentemente gera dúvidas e incertezas. Muitas pessoas em todo o mundo convivem com essa condição estética, que pode se manifestar de formas diversas e afetar a autoestima. No entanto, diversos mitos e informações incorretas cercam o assunto, dificultando discernir o que é verdadeiro do que é falso.

Pensando nisso, a médica dermatologista Dra. Adriana Vilarinho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), revela o que é mito e o que é verdade sobre a celulite. Confira!

1. Uso de roupa apertada causa celulite

Mito. A roupa apertada não causa celulite, mas pode, sim, agravar o quadro. “Um dos fatores que contribuem para a celulite é a circulação deficiente no local. Uma roupa mais apertada dificulta a drenagem linfática e sanguínea da região e pode contribuir para a piora da celulite já existente”, explica a médica.

2. Tomar água com gás causa celulite

Mito. “Água com gás não tem relação com celulite. Já o consumo de bebidas feitas com grandes quantidades de açúcar como os refrigerantes pode contribuir para o surgimento dessa condição”, afirma a especialista.

O álcool, quando consumido em excesso, pode ter um impacto negativo na saúde e contribuir para o aparecimento da celulite (Imagem: Khosro | Shutterstock)

3. Consumo de álcool causa celulite

Verdade. As bebidas alcoólicas costumam ser bastante calóricas, favorecendo o ganho de peso e o acúmulo de gordura localizada, fatores associados à piora da celulite.

4. Somente pessoas obesas têm celulite

Mito. Cerca de 95% das mulheres após a puberdade, de todas as etnias, têm celulite. Mas é fato que a obesidade está diretamente relacionada ao aparecimento, já que o depósito de gordura sob a pele é o fator principal para o surgimento da condição.

5. Cremes para firmar a pele podem curar a celulite

Mito. Nenhum creme pode reduzir a aparência da celulite. Muitos cremes têm sido sugeridos sem nenhuma evidência de eficácia, exceto a hidratação da superfície da pele.

Como tratar celulite de forma eficaz

Atualmente, existem diversas intervenções para o tratamento da celulite, incluindo a subcisão, os bioestimuladores injetáveis e as tecnologias com radiofrequência, com ondas acústicas e com ultrassom. “É preciso ressaltar que uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos são aliadas essenciais nesse tratamento”, finaliza a médica.

Por Mayra Barreto Cinel