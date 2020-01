Incêndio atinge terminal do Porto de Santos

Reprodução/G1 A Ecoporto Santos, responsável pelo terminal, informou que o incêndio foi de pequenas proporções e ocorreu em sua área de almoxarifado, local sem cargas



Um incêndio atingiu hoje (10) um terminal no Porto de Santos. Segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o porto, o incêndio começou às 12h50 no Terminal Termares, situado na margem direita do porto. Não houve vítimas.

O fogo foi controlado por volta das 16h, mas o Corpo de Bombeiros informou que ainda trabalha no rescaldo — últimos resquícios do incêndio. Segundo a Codesp, o acesso ao local também já foi liberado.

Para o controle do fogo, foi necessário interditar o acesso pelo Portão 4 do Porto de Santos. De acordo com a Codesp, não houve, porém, interferências na Avenida Augusto Barata (conhecida como Reta da Alemoa), nem na Avenida Engenheiro Antonio Alves Freire.

A Ecoporto Santos, responsável pelo terminal, informou que o incêndio foi de pequenas proporções e ocorreu em sua área de almoxarifado, local sem cargas. Na nota, disse que não houve vítimas e nem danos a terceiros.

* Com informações da Agência Brasil