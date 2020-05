Ricky Martin surpreende com ‘PAUSA’, álbum lançado na quarentena; confira

Reprodução/Instagram Cantor lançou novo trabalho de surpresa nesta sexta-feira (29)



Ricky Martin lançou nesta sexta-feira (29) o álbum “PAUSA”, coletânea com seis faixas que surpreendeu os fãs na quarentena. Sting e Bad Bunny estão entre as colaborações do trabalho.

“Pela primeira vez na minha carreira, eu queria entregar o álbum dessa maneira e que o fator surpresa fizesse sua mágica. O que você encontrará neste EP é transparência, pureza, romantismo, nostalgia e muita vida”, disse o cantor porto-riquenho em comunicado à imprensa.

Com o álbum, o artista iniciou, através da Fundação Ricky Martin, a segunda parte da arredação de fundos para o combate à Covid-19 em Porto Rico e na República Dominicana.

