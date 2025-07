Regina Duarte diz que não tem planos de voltar a atuar em novelas: ‘Quero trabalhos mais rápidos’

Artista, que se afastou das telinhas após sua atuação em ‘Tempo de Amar’, exibida em 2017, deixou a Globo em 2020 para assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro

Regina Duarte, aos 78 anos, declarou que não tem planos de voltar a atuar em novelas, a não ser em participações especiais ou em projetos do renomado autor Manoel Carlos. A atriz revelou que sua capacidade de memorizar textos não é mais a mesma e que prefere se envolver em produções mais curtas, com até 12 capítulos. “Eu passei dos 14 aos 75 anos decorando texto. Eu sei que hoje existe o ponto eletrônico, eu sei que sou uma atriz que daria conta de não deixar ninguém perceber que eu tô de ponto, mas, na verdade, eu gostaria de fazer um trabalho rápido, uma participação especial, curtinha, quatro, oito, no máximo 12 capítulos”, declarou em entrevista ao canal do YouTube de Cátia Fonseca.

Duarte elogiou Manoel Carlos, afirmando que aceitaria qualquer convite dele, destacando sua habilidade em compreender a natureza humana. A artista, que se afastou das telinhas após sua atuação em “Tempo de Amar”, exibida em 2017, deixou a Globo em 2020 para assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, em abril deste ano, Regina fez uma aparição especial na emissora, marcando seu retorno à televisão. Apesar de sua longa carreira e do carinho do público, a atriz parece estar focada em projetos que não exijam um compromisso prolongado, priorizando sua saúde e bem-estar.

