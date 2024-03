Verstappen lidera treino livre no GP da Arábia Saudita

Holandês assumiu a liderança apenas no final da atividade, quando optou por pneus macios e conseguiu baixar o tempo para menos de 1min29s

ALI HAIDER/EFE/EPA O holandês Max Verstappen durante treino livre para o GP da Arábia Saudita



No primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, Max Verstappen foi o mais rápido, registrando o tempo de 1min29s659. Fernando Alonso e Sergio Perez completaram o top 3, respectivamente. George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Alex Albon também se destacaram na sessão. Verstappen assumiu a liderança apenas no final da atividade, quando optou por pneus macios e conseguiu baixar o tempo para menos de 1min29s. Alonso, Perez, Russell e outros pilotos também tiveram bom desempenho ao longo do treino, alternando entre pneus duros e macios. A alta temperatura levou a maioria dos competidores a escolher os compostos mais resistentes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a sessão, os pilotos foram surpreendidos com a presença de Roberto Firmino, jogador brasileiro que agora atua no futebol árabe. Ele esteve nos boxes das equipes acompanhando de perto os ajustes nos carros. A Fórmula 1 antecipou a programação do fim de semana devido ao Ramadã, mês sagrado muçulmano na Arábia Saudita. Assim, os treinos começaram um dia antes do habitual, como ocorreu na semana anterior no Bahrein.

Confira a classificação final do treino livre

FP1 CLASSIFICATION Not much to choose between Max and Fernando #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QpsIRjpVob — Formula 1 (@F1) March 7, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA