Verstappen vence GP do Bahrein de ponta a ponta na estreia da temporada 2024 da Fórmula 1

Com o o segundo lugar de Sergio Pérez, Red Bull fez a dobradinha; Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio

ALI HAIDER/EFE/EPA Max Verstappen levanta o troféu de campeão do GP do Bahrein



A temporada de 2024 da Fórmula 1 começou em ritmo acelerado com Max Verstappen, da Red Bull, conquistando a vitória no GP do Bahrein. O holandês, que também registrou a volta mais rápida, mostrou um desempenho impecável de ponta a ponta, garantindo sua oitava vitória consecutiva e a 55ª da carreira. Verstappen não enfrentou grandes desafios ao longo da corrida, reforçando o domínio da Red Bull na pista. A corrida, que marcou a abertura oficial da temporada, foi antecipada em um dia devido a ajustes no calendário em respeito ao Ramadã, mês sagrado do Islã.

Verstappen iniciou a corrida com uma largada impecável, segurando uma leve pressão de Charles Leclerc, da Ferrari, antes de disparar na frente e construir uma vantagem confortável. Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, também não teve dificuldades para conquistar a segunda posição, consolidando o domínio da Red Bull no pódio. A batalha pelo terceiro lugar foi acirrada entre os pilotos da Ferrari, com Carlos Sainz conseguindo superar Leclerc após algumas disputas emocionantes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de alguns momentos de emoção, como a luta pela quarta posição entre Leclerc e George Russel, da Mercedes, a corrida em Bahrein foi marcada pelo controle de Verstappen, que cruzou a linha de chegada com mais de 17 segundos de vantagem sobre Pérez. Destaque dos treinos livres de quinta-feira, Lewis Hamilton, da Mercedes, decepcionou e terminou na sétima posição. A segunda prova da temporada será o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de março.

Confira a classificação final do GP Bahrein de F-1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h31min44s742

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 22s457

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 25s110

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 39s669

5º – George Russell (ING/Mercedes), a 46s788

6º – Lando Norris (ING/McLaren), a 48s458

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 50s324

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 56s082

9º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 74s887

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 93s216

11º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta.

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta.

13º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 1 volta.

14º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta.

15º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta.

16º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta.

17º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta.

18º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta.

19º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta.

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 2 voltas.

*Com informações do Estadão Conteúdo