Lulu Santos é diagnosticado com dengue após ser internado por influenza e gastroenterite

A equipe do cantor disse que os médicos recomendaram repouso absoluto e os shows que seriam realizados nesta sexta-feira (14), em Sorocaba, e no sábado (15), em Campinas, terão que ser remarcados

Reprodução/Instagram A assessoria de Lulu Santos anunciou as novas datas das apresentações, mas informou que será possível solicitar o reembolso



O cantor e compositor Lulu Santos terá de ficar mais um tempo afastado dos palcos após precisar cancelar dois shows no último final de semana. Ele chegou a ser internado por conta de complicações de uma gastroenterite e de influenza A e desmarcou apresentações, entre elas, no festival João Rock, em Ribeirão Preto. Agora, Lulu foi diagnosticado com dengue. Em uma nota publicada em suas redes sociais, a equipe do artista disse que os médicos recomendaram repouso absoluto. Por conta disso, os shows que seriam realizados nesta sexta-feira (14), em Sorocaba, e no sábado (15), em Campinas, terão que ser remarcados por conta da saúde do artista. A assessoria do cantor aproveitou para anunciar as novas datas das apresentações que irão ocorrer só em outubro, mas informou que será possível solicitar o reembolso.

“Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas. Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: support@icones.zendesk.com. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso”, informou. A equipe agradeceu, ainda, as mensagens de carinho e as orações pela recuperação do artista. “Agradecemos o carinho e a torcida de todos por sua rápida recuperação e reforçamos: Busque o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se”, disse.

Publicado por Carolina Ferreira