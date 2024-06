Ed Motta diz que ‘quem ouve hip hop é burro, sem exceção’, e internet reage

Para o cantor, pessoas inteligentes como ele escutam jazz e música clássica; Motta também classificou o humorista Rafinha Bastos como ‘bobalhão e imbecil’

Reprodução/YouTube/Cortes do Ed Ed Motta se envolveu em uma nova polêmica durante live pelo Instagram



O cantor Ed Motta se envolveu em uma nova polêmica nesta quarta-feira (12) durante live pelo Instagram. Ele afirmou que “quem ouve hip hop é burro. Qualquer um. Sem exceção” e que “pessoas inteligentes ouvem jazz”, Motta continuou,”Eu não sou branco, sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado”. Ele também classificou o humorista Rafinha Bastos de “bobalhão e imbecil”. “Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse Rafinha Bastos: ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil”. Nas redes sociais, a declaração gerou polêmica. Lumena, ex-BBB 21, ironizou a fala. “Fazendo um remix de hip hop da música ‘Colombina’ do Ed Motta…”, escreveu ela em uma publicação.”Não dá para odiar o Ed Motta, ele é muito engraçado, tudo o que ele fala parece uma alucinação”, opiniou o DJ Mu540. Outra pessoa que falou sobre o assunto foi Major RD. Em seu perfil na rede social, ele escreveu: “Ed Motta tá muito à toa, deveria arrumar um quintal para capinar”. Os seguidores também não deixaram barato as falas do cantor. Motta foi desafiado por um internauta a repetir o que falou na transmissão ao vivo para uma das referências do segmento: “Eu te desafio a ligar Facetime com Mano Brown e chamar ele de burro”.

