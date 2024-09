Brasil derrota Equador e se reencontra com a vitória nas Eliminatórias após três rodadas

Seleção volta a jogar na terça-feira (10) contra o Paraguai; Rodrygo foi autor do único gol da partida

ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrygo, do Brasil, comemora o seu gol na partida entre Brasil e Equador válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Fifa de 2026,



A seleção brasileira entrou em campo nesta sexta-feira (6) precisando se reencontrar com a vitória para melhorar sua posição na tabela classificatória para a Copa do Mundo 2026. O adversário foi o Equador, que vinha de um bom retrospecto e estava um ponto à frente do Brasil e na quinta posição. Na partida os brasileiros dominaram o primeiro tempo. Tiveram maior posse de bola e controlaram o jogo, enquanto o Equador só teve uma grande chance, que veio nos acréscimos da etapa inicial. Apesar do domínio, o Brasil não era criativo e não levava perigo ao gol. A melhor oportunidade foi com Rodrygo, na cobrança de uma falta, mas ele parou na mão do defensor. Vinícius Júnior também teve chance de balançar as redes, mas foi bloqueado na hora que ia chutar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Brasil só balançou as redes aos 29 minutos com Rodrygo. Ele recebeu passe de Paquetá, limpou a marcação e chutou. O camisa 10 ainda contou com auxílio da trave para bola entrar. Esse foi o sétimo gol dele com a camisa da seleção, o quatro nas Eliminatórias. À frente no placar, o Brasil seguiu dominando o jogo, mas sem grandes criações de perigo para o Equador, que teve uma ótima oportunidade nos acréscimos com Moisés Caicedo após a jogada de Kevin Rodriguez. O craque equatoriano teve duas oportunidades, na primeira, parou em Alisson, na segunda Gustavo Guimarães salvou. Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu no mesmo ritmo do primeiro, a diferença é que o Equador tentou se manter com mais tempo com a bola nos pés e buscar o gol de empate, mas sem sucesso. Seleção volta a jogar na terça-feira (11), às 21h30, contra o Paraguai.