Maidê Mahl, atriz que foi encontrada debilitada, tem estado de saúde grave, diz boletim

A atriz Maidê Mahl segue internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Segundo o boletim médico divulgado neste sábado (7), o estado de saúde da artista é grave e estável, necessitando de suporte intensivo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, neste sábado (7), que não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto em que Maidê Mahl foi localizada, na quinta-feira (5). De acordo com a pasta, o caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) visando ao esclarecimento do que ocorreu com a atriz, encontrada debilitada após passar dias desaparecida.

Saiba o que aconteceu com Maidê Mahl

Depois de desparecer na última segunda-feira (2), a modelo foi encontrada pela Polícia Civil na noite de quinta-feira (5), em um hotel no bairro da Vila Mariana. “O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O SAMU foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local”, informou em nota.

A investigação policial que levou ao desfecho do caso ouviu pessoas ligadas à atriz e analisou câmeras de segurança de locais que ela havia frequentado antes de desparecer. O desaparecimento de Maidê Mahal ganhou destaque depois que parentes, amigos e colegas de profissão fizeram um apelo nas redes sociais para que a atriz fosse encontrada. De acordo com os primeiros relatos, Maidê havia sido vista pela última vez no dia 2, em Moema, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 15h30.

Trabalhos da atriz

Gaúcha, Maidê era modelo e participou de duas séries brasileiras. Ela interpretou a modelo e atriz Elke Maravilha em “O Rei da TV”, disponível no Disney+, que aborda a vida de Silvio Santos.

No Max, a atriz participa da série de suspense “Vale dos Esquecidos”. Ela deu vida a Giovanna, uma jovem que decide fazer uma trilha na Serra do Mar, em São Paulo, ao lado dos amigos. Quando um deles é atacado por estranhos, eles fogem para o Vale Sereno, onde os habitantes agem como no século passado.

