Atriz Maidé Mahl é encontrada após três dias desaparecida em São Paulo

A atriz Maidé Mahl, de 31 anos, foi localizada após um período de três dias em que esteve desaparecida em um hotel na Vila Mariana, em São Paulo. O desaparecimento ocorreu na segunda-feira (2) e a artista foi encontrada com sinais de lesões e com a respiração comprometida. Inicialmente, a polícia comunicou que ela havia sido encontrada sem vida, mas essa informação foi retificada posteriormente. Após ser resgatada, Maidé recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. No hospital, seu estado de saúde foi classificado como “instável”, o que gerou preocupação entre familiares e amigos. A situação da atriz está sendo monitorada de perto pela equipe médica.

Natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Maidé enfrentou uma perda significativa recentemente, com a morte de sua irmã, Geruse, que faleceu há três meses em decorrência de um câncer. A atriz é conhecida por seu trabalho em séries de plataformas de streaming, como Star+ e HBO, além de ter atuado como modelo e participado do reality show “Casa das Modelos” em 2017. Antes de se dedicar à carreira artística, Maidé estava cursando Agronomia, mas decidiu seguir o caminho das artes. A polícia agora investiga as circunstâncias que levaram ao seu desaparecimento e solicitou uma perícia no local onde a atriz foi encontrada, buscando esclarecer os eventos que ocorreram nos dias anteriores à sua localização.

