Bayern de Munique x Chelsea (17/9) – Palpites e dicas de apostas Champions League
Qual é o melhor palpite Bayern de Munique x Chelsea hoje? Veja dicas de apostas Champions League para saber como jogar no duelo de quarta-feira
Bayern de Munique e Chelsea já decidiram uma Champions League, com os ingleses levando a melhor na casa dos alemães. Agora é a vez da equipe bávara tentar dar o troco, em jogo válido pela rodada 1 da fase de liga da competição. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), com o favoritismo dos mandantes apesar de o Chelsea ter vencido o título mundial recentemente. Veja a seguir os palpites Bayern de Munique x Chelsea para descobrir como buscar retornos bacanas nas casas de apostas.
Prognósticos e cotações para Bayern de Munique x Chelsea
Além de jogar em casa, o Bayern vem de um resultado mais convincente e está fazendo um começo de temporada europeia superior ao Chelsea. Esses fatores favorecem a equipe da casa, mas é bom levar em conta também que os Blues surpreenderam os favoritos no Mundial de Clubes. Ou seja, ainda que o time da casa seja favorito, vale projetar certo equilíbrio nos palpites Bayern de Munique x Chelsea:
- Empate, odds de 4,32 para 1 na Esportes da Sorte. A cotação está bem interessante para um palpite na igualdade – o que não seria nenhuma zebra, mesmo com o favoritismo alemão.
- Ambos marcam gol no jogo, odds de 1,56. Como se vê pela odd desse mercado, a chance de um jogo com placar bastante movimentado é considerável. Os estilos dos times indicam isso.
- Kane para marcar gol, odds de 1,75. O artilheiro do Bayern surgiu no Tottenham e cresceu com o Chelsea como rival. Ele vai fazer de tudo para balançar as redes contra os Blues.
- Placar exato de 2 a 2, odds de 12,10, uma partida eletrizante, parelha e com muitos gols.
Em suma, quem busca um palpite Bayern de Munique x Chelsea não pode desconsiderar a força alemã como mandante, mas sem perder de vista todas as armas que os ingleses têm para surpreender.
Retrospecto e histórico do confronto
O Bayern de Munique tem clara vantagem nos embates diretos, mas para a torcida como um todo, fica a impressão eterna de que o Chelsea leva a melhor nesse confronto. É que a conquista da Champions, que foi nos pênaltis, portanto oficialmente um empate – ocorreu em plena Allianz Arena, um trauma para a torcida bávara. Mas reiteramos: nos números frios, o Bayern tem mais resultados positivos (três vitórias contra apenas uma do Chelsea, além de dois empates).
|Data
|Competição
|Resultado
|8/8/2020
|Champions League
|Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea
|Vitória
|25/2/2020
|Supercopa Uefa
|Chelsea 0 x 3 Bayern de Munique
|Vitória
|30/8/2013
|Champions League
|Bayern de Munique 2 x 2 Chelsea
|Empate
|19/5/2012
|Champions League
|Bayern de Munique 1 x 1 Chelsea
|Empate
|12/4/2005
|Champions League
|Bayern de Munique 3 x 2 Chelsea
|Derrota
Jogadores que podem decidir a partida
- Bayern de Munique – Como já citamos acima, é inevitável que as expectativas recaiam sobre Harry Kane. Além da rivalidade pessoal com o Chelsea, ele faz grande início de temporada – ainda mais com as assistências fornecidas por Luis Díaz, o ótimo reforço vindo do Liverpool.
- Chelsea – A equipe de Enzo Maresca depende demais da criação de Cole Palmer, o principal jogador da equipe. Ele ainda está voltando de lesão e teve pouco tempo em campo no fim de semana. Olho também para ver se a joia brasileira Estêvão fará sua estreia em Champions.
Últimos jogos do Bayern
A equipe do técnico Vincent Kompany já realizou cinco partidas por três competições diferentes na nova temporada europeia. Venceu todas, inclusive ganhando uma taça, e em todas elas marcou pelo menos 2 gols. No total, foram dezenove tentos, média de 3,8 por jogo. É claro que o nível do Chelsea é superior a que a equipe costuma pegar na Alemanha. De qualquer forma, a equipe está embalada e confiante.
|Data
|Competição
|Resultado
|13/9/2025
|Bundesliga
|Bayern de Munique 5 x 0 Hamburgo
|Vitória
|30/8/2025
|Bundesliga
|Augsburg 2 x 3 Bayern de Munique
|Vitória
|27/8/2025
|Copa da Alemanha
|Wehen Wiensbaden 2 x 3 Bayern de Munique
|Vitória
|22/8/2025
|Bundesliga
|Bayern de Munique 6 x 0 RB Leipzig
|Vitória
|16/8/2025
|Supercopa da Alemanha
|Stuttgart 1 x 2 Bayern de Munique
|Vitória
Últimos jogos do Chelsea
Após um excelente Mundial de Clubes, o Chelsea retornou a Londres com pouquíssimo tempo antes de iniciar o Campeonato Inglês. E isso certamente teve um impacto sobre o rendimento da equipe – antes visto como candidato ao título, por enquanto ele ocupa apenas a quinta colocação na Premier League. O time de Enzo Maresca fez apenas uma grande apresentação pela liga local até agora, os 5 a 1 sobre o West Ham. Mas é certo que se espera uma subida de produção do time daqui em diante.
|Data
|Competição
|Resultado
|13/9/2025
|Premier League
|Brentford 2 x 2 Chelsea
|Empate
|30/8/2025
|Premier League
|Chelsea 2 x 0 Fulham
|Vitória
|22/8/2025
|Premier League
|West Ham 1 x 5 Chelsea
|Vitória
|17/8/2025
|Premier League
|Chelsea 0 x 0 Crystal Palace
|Empate
|10/8/2025
|Amistoso
|Chelsea 4 x 1 Milan
|Vitória
Conclusão – Chance de muitos gols em Munique
Tanto o retrospecto geral do confronto como os resultados recentes dessas equipes indicam um jogo de placar alto e muitas emoções na Allianz Arena, o mesmo palco onde o Chelsea foi campeão europeu em disputa de pênaltis contra o Bayern em 2012. Projetamos mais um confronto cheio de alternativas e com um placar bastante movimentado. Fica tudo igual: empate e ambos marcam gol: lucro de 4,80 para 1.
