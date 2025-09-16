Jovem Pan > Apostas online > Bayern de Munique x Chelsea (17/9) – Palpites e dicas de apostas Champions League

Bayern de Munique x Chelsea (17/9) – Palpites e dicas de apostas Champions League

Qual é o melhor palpite Bayern de Munique x Chelsea hoje? Veja dicas de apostas Champions League para saber como jogar no duelo de quarta-feira

  • Por Conteúdo Patrocinado
  • 16/09/2025 15h02 - Atualizado em 16/09/2025 15h02
  • BlueSky
Divulgação Bayern de Munique x Chelsea Duelo entre Bayern e Chelsea será disputado às 16h (de Brasília), em Munique

Bayern de Munique e Chelsea já decidiram uma Champions League, com os ingleses levando a melhor na casa dos alemães. Agora é a vez da equipe bávara tentar dar o troco, em jogo válido pela rodada 1 da fase de liga da competição. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), com o favoritismo dos mandantes apesar de o Chelsea ter vencido o título mundial recentemente. Veja a seguir os palpites Bayern de Munique x Chelsea para descobrir como buscar retornos bacanas nas casas de apostas.

Melhores sites de apostas em futebol

  • Esportes da Sorte – Free bets na Champions
  • OnaBet – Muitos mercados de apostas ao vivo
  • Betano – Pagamento antecipado após 2 gols
  • Stake – Boa variedade de mercados de aposta
  • bet365 – Marca referência nas apostas online
  • 1xBet – Transações financeiras instantâneas
*Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!
**Todas as ofertas e promoções citadas neste texto possuem regras e condições próprias, portanto, é recomendável consultar todos os termos e condições antes de fazer o cadastro no site.

Prognósticos e cotações para Bayern de Munique x Chelsea

Além de jogar em casa, o Bayern vem de um resultado mais convincente e está fazendo um começo de temporada europeia superior ao Chelsea. Esses fatores favorecem a equipe da casa, mas é bom levar em conta também que os Blues surpreenderam os favoritos no Mundial de Clubes. Ou seja, ainda que o time da casa seja favorito, vale projetar certo equilíbrio nos palpites Bayern de Munique x Chelsea:

  • Empate, odds de 4,32 para 1 na Esportes da Sorte. A cotação está bem interessante para um palpite na igualdade – o que não seria nenhuma zebra, mesmo com o favoritismo alemão.
  • Ambos marcam gol no jogo, odds de 1,56. Como se vê pela odd desse mercado, a chance de um jogo com placar bastante movimentado é considerável. Os estilos dos times indicam isso.
  • Kane para marcar gol, odds de 1,75. O artilheiro do Bayern surgiu no Tottenham e cresceu com o Chelsea como rival. Ele vai fazer de tudo para balançar as redes contra os Blues. 
  • Placar exato de 2 a 2, odds de 12,10, uma partida eletrizante, parelha e com muitos gols.

Em suma, quem busca um palpite Bayern de Munique x Chelsea não pode desconsiderar a força alemã como mandante, mas sem perder de vista todas as armas que os ingleses têm para surpreender.

Retrospecto e histórico do confronto

O Bayern de Munique tem clara vantagem nos embates diretos, mas para a torcida como um todo, fica a impressão eterna de que o Chelsea leva a melhor nesse confronto. É que a conquista da Champions, que foi nos pênaltis, portanto oficialmente um empate – ocorreu em plena Allianz Arena, um trauma para a torcida bávara. Mas reiteramos: nos números frios, o Bayern tem mais resultados positivos (três vitórias contra apenas uma do Chelsea, além de dois empates).

Data Competição Resultado
8/8/2020 Champions League Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea Vitória
25/2/2020 Supercopa Uefa Chelsea 0 x 3 Bayern de Munique Vitória
30/8/2013 Champions League Bayern de Munique 2 x 2 Chelsea Empate
19/5/2012 Champions League Bayern de Munique 1 x 1 Chelsea Empate
12/4/2005 Champions League Bayern de Munique 3 x 2 Chelsea Derrota

Jogadores que podem decidir a partida

  • Bayern de Munique – Como já citamos acima, é inevitável que as expectativas recaiam sobre Harry Kane. Além da rivalidade pessoal com o Chelsea, ele faz grande início de temporada – ainda mais com as assistências fornecidas por Luis Díaz, o ótimo reforço vindo do Liverpool.
  • Chelsea – A equipe de Enzo Maresca depende demais da criação de Cole Palmer, o principal jogador da equipe. Ele ainda está voltando de lesão e teve pouco tempo em campo no fim de semana. Olho também para ver se a joia brasileira Estêvão fará sua estreia em Champions.

Últimos jogos do Bayern

A equipe do técnico Vincent Kompany já realizou cinco partidas por três competições diferentes na nova temporada europeia. Venceu todas, inclusive ganhando uma taça, e em todas elas marcou pelo menos 2 gols. No total, foram dezenove tentos, média de 3,8 por jogo. É claro que o nível do Chelsea é superior a que a equipe costuma pegar na Alemanha. De qualquer forma, a equipe está embalada e confiante.

Data Competição Resultado
13/9/2025 Bundesliga Bayern de Munique 5 x 0 Hamburgo Vitória
30/8/2025 Bundesliga Augsburg 2 x 3 Bayern de Munique Vitória
27/8/2025 Copa da Alemanha Wehen Wiensbaden 2 x 3 Bayern de Munique Vitória
22/8/2025 Bundesliga Bayern de Munique 6 x 0 RB Leipzig Vitória
16/8/2025 Supercopa da Alemanha Stuttgart 1 x 2 Bayern de Munique Vitória

Últimos jogos do Chelsea

Após um excelente Mundial de Clubes, o Chelsea retornou a Londres com pouquíssimo tempo antes de iniciar o Campeonato Inglês. E isso certamente teve um impacto sobre o rendimento da equipe – antes visto como candidato ao título, por enquanto ele ocupa apenas a quinta colocação na Premier League. O time de Enzo Maresca fez apenas uma grande apresentação pela liga local até agora, os 5 a 1 sobre o West Ham. Mas é certo que se espera uma subida de produção do time daqui em diante.

Data Competição Resultado
13/9/2025 Premier League Brentford 2 x 2 Chelsea Empate
30/8/2025 Premier League Chelsea 2 x 0 Fulham Vitória
22/8/2025 Premier League West Ham 1 x 5 Chelsea Vitória
17/8/2025 Premier League Chelsea 0 x 0 Crystal Palace Empate
10/8/2025 Amistoso Chelsea 4 x 1 Milan Vitória

Veja mais: Casas de apostas com bonus

Conclusão – Chance de muitos gols em Munique

Tanto o retrospecto geral do confronto como os resultados recentes dessas equipes indicam um jogo de placar alto e muitas emoções na Allianz Arena, o mesmo palco onde o Chelsea foi campeão europeu em disputa de pênaltis contra o Bayern em 2012. Projetamos mais um confronto cheio de alternativas e com um placar bastante movimentado. Fica tudo igual: empate e ambos marcam gol: lucro de 4,80 para 1.

Leia também

Real Madrid x Olympique (16/9) – Palpites e dicas de apostas Champions League

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >