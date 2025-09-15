Qual é o melhor palpite Real Madrid x Olympique hoje? Confira as dicas de apostas Champions League para saber como jogar no duelo de terça-feira (16/9)

Divulgação Real Madrid e Olympique de Marselha se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília)



Real Madrid e Olympique de Marselha fazem um dos jogos mais aguardados da rodada inicial da fase de classificação da Champions League. E a partida desta terça-feira, às 16h (de Brasília), tem como atrativos a estreia do maior vencedor da história da competição e a volta do primeiro clube francês a ser campeão europeu. Então confira aqui os palpites Real Madrid x Olympique para saber como tentar bons retornos nos casas de apostas esportivas.

Prognósticos e cotações para Real Madrid x Olympique

Por ser um dos candidatos ao título, ter um elenco fortíssimo e jogar em casa, o Real Madrid é o favorito nas casas de apostas, com ampla margem em relação às odds do Olympique. Mas é bom ficar atento ao fato de o time de Xabi Alonso estar sofrendo para vencer seus jogos recentemente, o que causa impacto direto nas nossas projeções de palpites Real Madrid x Olympique:

Vitória do Real , odds de 1,33 para 1 na bet365 . Ainda que venha encarando dificuldades, o time espanhol vem de quatro vitórias consecutivas, liderando La Liga.

Ambos marcam gol no jogo , odds de 1,70. O Real tem sofrido mais gols que de costume e os franceses vêm com boas opções ofensivas para terça.

Mbappé para marcar gol , odds de 1,50. O craque francês vem sendo muito decisivo e efetivo – e começa a temporada europeia como um grande destaque.

Placar exato de 3 a 1 , odds de 10,00, com o Real vencendo e um placar total dilatado.

Em resumo, quem procura bom palpite Real Madrid x Olympique deve levar em conta a vulnerabilidade defensiva deste novo Real de Alonso, mas não dá para ignorar a força madridista na Champions.

Retrospecto e histórico do confronto

Apesar de ser um clube tradicional e de já ter vencido a Champions (em 1993), o Olympique é freguês do Real: simplesmente perdeu todos os encontros com os espanhóis. Todos os embates foram válidos pela própria Champions – e todos esses quatro jogos aconteceram numa mesma década. O último jogo oficial entre as equipes ocorreu em 2009. Note que todos os jogos tiveram mais de 2,5 gols totais.

Data Competição Resultado 8/12/2009 Champions League Olympique de Marselha 1 x 3 Real Madrid Vitória 30/9/2009 Champions League Real Madrid 3 x 0 Olympique de Marselha Vitória 26/11/2003 Champions League Olympique de Marselha 1 x 2 Real Madrid Vitória 16/9/2003 Champions League Real Madrid 4 x 2 Olympique de Marselha Vitória

Jogadores que podem decidir a partida

Real Madrid – Todos os holofotes estão voltados para Mbappé, que começou a nova temporada voando e deixando Vini Jr. em segundo plano. Olho também em Éder Militão: o brasileiro parece estar recuperando seu lugar na zaga do Real e pode ser novidade na seleção em breve.

Olympique – O time do temperamental técnico italiano Roberto De Zerbi tem como destaque um habilidoso atacante inglês formado no Manchester United: Mason Greenwood. Já na defesa – que tende a ser muito exigida em Madri – o foco é em Pavard, defensor da seleção francesa.

Últimos jogos do Real Madrid

Quem vê a campanha do Real neste início de temporada europeia pode achar que tudo anda perfeito em Madri. Mas é importante destacar que o time de Xabi Alonso – que mudou a forma de jogar em relação à era Carlo Ancelotti – está bem mais vulnerável na defesa e tem passado por alguns apertos mesmo com oponentes menos tradicionais. Dito isso, esse é, evidentemente, um time top, com um ataque impiedoso: já são doze jogos em cinco jogos disputados.

Data Competição Resultado 13/9/2025 La Liga Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid Vitória 30/8/2025 La Liga Real Madrid 2 x 1 Mallorca Vitória 24/8/2025 La Liga Oviedo 0 x 3 Real Madrid Vitória 19/8/2025 La Liga Real Madrid 1 x 0 Mallorca Vitória 12/8/2025 Amistoso Tirol 0 x 4 Real Madrid Vitória

Últimos jogos do Olympique de Marselha

Observando o retrospecto da equipe francesa, fica bem clara a marca do técnico De Zerbi – sucesso na Premier League com o Brighton e conhecido pelo estilo ofensivo. Outra dica de aposta surge na análise dos resultados recentes: apesar de ser forte em casa (onde marcou um total de doze gols em três jogos), o Olympique perdeu seus dois compromissos como visitante no Campeonato Francês, e todos eles sem conseguir balançar as redes atuando longe de seu torcedor.

Data Competição Resultado 12/9/2025 Ligue 1 Olympique de Marselha 4 x 0 Lorient Vitória 31/8/2025 Ligue 1 Lyon 1 x 0 Olympique de Marselha Derrota 23/8/2025 Ligue 1 Olympique de Marselha 5 x 2 Paris FC Vitória 15/8/2025 Ligue 1 Rennes 1 x 0 Olympique de Marselha Derrota 9/8/2025 Amistoso Olympique de Marselha 3 x 1 Aston Villa Vitória

Conclusão – Real sofre, mas estreia vencendo

Candidato real ao título segundo as casas de apostas, o dono da casa é justo favorito na estreia da fase de liga da Champions e é a escolha mais lógica nos palpites Real Madrid x Olympique. Mas vale buscar um retorno maior apostando tanto no histórico do duelo (quase sempre de placares elevados) como nos desempenhos recentes dos times. Real ganha e total de gols acima de 3,5: lucro de 2,50 para 1.