Completar o cadastro bet365 é rápido e fácil, permitindo que você comece a apostar em minutos; confira como fazer seu registro com toda a segurança

Divulgação/bet365 Ao contrário de alguns outros sites de apostas para brasileiros, não é possível fazer cadastro na bet365 usando contas de redes sociais



O bet365 cadastro é muito fácil: até os apostadores iniciantes precisarão apenas de alguns minutos para completar o processo e criar uma conta. Dá para você começar a jogar usando o computador, o celular ou tablet — e tudo isso na mais completa segurança.

Como essa é uma casa de apostas devidamente licenciada e regulamentada, você precisará ser maior de 18 anos e ter um documento válido em mãos. De resto, é só seguir as dicas que listamos a seguir para efetuar seu cadastro na bet365 e começar a jogar.

BET365 Principal vantagem da casa Referência mundial em apostas Idiomas disponíveis Português, inglês e espanhol Formas de pagamento Pix Prazo para sacar Geralmente em até 1 hora FAÇA JÁ SEU CADASTRO BET365

Como realizar um cadastro bet365 Brasil

Conforme já antecipamos acima, abrir uma conta nessa casa de apostas famosa e confiável é uma moleza, mesmo que você nunca tenha feito um palpite esportivo na vida. O primeiro passo é clicar no link abaixo para chegar diretamente ao site oficial bet365 Brasil (como os endereços das casas de apostas mudaram desde a regulamentação do setor, é bom não vacilar e cair em uma URL errada). Depois, basta seguir essas etapas:

Clique em “Registre-se” , no canto superior da tela, e comece a preencher seus dados — de forma correta e precisa, pois eles serão checados e precisam estar certinhos. Complete o formulário, informando seu número de celular, endereço de email, gênero, seu nome completo, data de nascimento (só maiores são aceitos) e CPF. Escolha como acessar o site , definindo bet365 cadastro login e senha que serão usados na hora de iniciar cada sessão. Se você se esquecer da senha, dá para recuperá-la depois. Verifique sua identidade, utilizando o sistema online da própria bet365 para carregar uma selfie e enviar também uma foto de seu documento, como RG ou CNH.

Dá para fazer seu registro facilmente pelo computador, mas como é necessário fornecer uma selfie e uma foto frente e verso do documento, realizar seu cadastro bet365 pelo celular pode ser até mais conveniente. Falaremos mais sobre a abertura de conta via smartphone em uma das próximas seções deste guia.

ABRA JÁ SUA CONTA NA BET365

Como entrar na conta bet365 Brasil

Após concluir o registro e receber um email de confirmação da casa de apostas, basta usar seu bet365 cadastro login para começar a jogar. Só será possível fazer seus primeiros palpites se a conta estiver devidamente verificada, então não deixe nenhuma pendência em aberto. Depois disso, é só seguir esses passos:

Clique no link abaixo para acessar a homepage oficial da casa e procure o botão “Login”, que fica no canto superior direito da tela. Há duas formas de acessar sua conta: preenchendo seu email ou seu nome de usuário que foi definido no processo de registro. Coloque também sua senha e clique no botão verde. Se você for um novo cliente (ou ainda se tiver passado muito tempo sem jogar), talvez o site realize uma verificação de segurança, enviando um código de seis numerais por SMS ou email. Preencha o código e pronto: você estará logado em sua conta.

Ao contrário de alguns outros sites de apostas para brasileiros, não é possível fazer cadastro na bet365 usando contas de redes sociais, como Facebook e X. A única forma de acessar sua conta é com email ou nome do usuário acompanhado pela senha. Para recuperá-la em caso de perda, a casa utilizará seu o endereço de email e seu número de celular para permitir que você escolha uma nova, num processo rápido e fácil.

FAÇA LOGIN NA BET365

Como fazer um bet365 cadastro no celular

Como já antecipamos num item anterior, o bet365 cadastro fica até mais fácil quando você faz o processo pelo celular. Independente do aparelho (a versão mobile da plataforma é compatível com Android e iPhone), dá para se cadastrar em apenas alguns instantes, da seguinte forma:

Clique no link abaixo, acesse a homepage oficial da casa e procure o botão “Registre-se”, lá no topo da tela do seu celular. Você pode usar qualquer navegador de internet. Preencha corretamente os dados pessoais pedidos no formulário: número de celular, email, gênero, nome completo, sua data de nascimento e seu CPF. Clique em “Continuar”. Na tela seguinte, você vai definir seu nome de usuário e sua senha pessoal; siga as dicas do formulário para escolher uma senha que cumpra todos os requisitos de segurança. Faça verificação de identidade, seguindo as instruções do sistema de segurança integrado à plataforma bet365 para fotografar seu documento com o próprio celular e tirar uma selfie.

Como você deve ter notado, fica mesmo mais fácil concluir o cadastro bet365 no celular, seja seu aparelho Android ou iPhone, pela conveniência no momento de fazer a checagem sobre a identificação do novo cliente. Ao usar a própria câmera do smartphone, você pdoe economizar uns minutos em relação ao registro feito no computador.

CADASTRE-SE NA BET365 PELO CELULAR

Como alterar seu registro na bet365

Você deve ter percebido que a gente reforçou mais de uma vez a importância de fornecer seus dados pessoais corretamente para o bet365 cadastro login. É que a regulamentação do setor de jogos e apostas online impede que as casas do ramo aceitem jogadores com qualquer tipo de discrepância entre suas informações cadastrais e o que diz seu documento pessoal.

Mas se por acaso você tiver errado em alguma etapa do processo – ou até mesmo se você tem de alterar alguma informação, como o endereço ou o número do celular – não se preocupe. A plataforma permite que você edite seus dados, corrigindo o que for preciso – em alguns casos, por conta própria; em outros, pedindo ajuda ao serviço de atendimento ao cliente. Faça assim:

Acesse o site e entre na conta, usando o bet365 cadastro login e senha como de costume. Clique no ícone que representa seu perfil pessoal no site, no canto superior direito da tela. Procure a opção “Minha conta” para ver todas as opções possíveis de alterações de dados.

Caso a informação que você quer corrigir não esteja entre as opções disponíveis nessa tela, é só acionar o atendimento ao cliente bet365 Brasil, que funciona 24h por dia e oferece suporte muito prestativo e eficiente aos jogadores – e sempre em português. A equipe do site informará como proceder e auxiliará no processo.

Métodos de pagamento – Como depositar e sacar na bet365

Com a regulamentação dos sites de apostas no Brasil, não é mais possível receber um bet365 bonus de cadastro como antigamente. Explicaremos melhor esse tema mais adiante – mas, em resumo, você só poderá começar a apostar valendo dinheiro real com o montante total que estiver disposto a depositar em conta. Ou seja, não haverá reforço de cacife inicial presenteado pela casa de apostas, como ocorria até 2024.

É importante reforçar que isso vale para todos os sites legalizados do ramo, não apenas para a bet365, e que haverá outras ofertas e promoções mais à frente. O dinheiro disponível para seu primeiro palpite, contudo, será apenas o que você depositar. A boa notícia é que essa casa tem movimentações financeiras rápidas e fáceis usando o método de pagamento mais popular para os brasileiros: dá para depositar e sacar usando Pix.

Para abastecer sua conta, é só fazer o bet365 cadastro login e em seguida clicar no botão “Depositar”, ao lado do ícone do perfil. Na primeira vez que for depositar, será preciso fornecer os dados bancários, como você verá a seguir. Esses dados ficarão registrados no cadastro e, a partir daí, basta escolher um valor para fazer depósitos e saques usando aquela chave Pix. Os limites mínimo e máximo são idênticos no depósito e no saque, como você confere aqui:

Forma de pagamento Depósito mínimo e máximo Saque mínimo e máximo Pix R$ 20,00 / R$ 20.000,00 R$ 20,00 / R$ 20.000,00

Como adicionar a conta bancária ao cadastro bet365

Quando clicar pela primeira vez em “Depositar”, já logado em seu bet365 cadastro, você terá um pequeno formulário a preencher, registrando sua conta bancária para não precisar repetir esse passo a cada transferência. Você preenche o nome do seu banco, seu número de conta e a agência, além de definir o tipo de conta que será cadastrada (corrente ou poupança).

Como a bet365 apostas tem políticas de promoção ao jogo responsável, a plataforma oferece recursos bacanas para novos clientes que pretendem evitar exageros nos palpites. Você pode fixar seu limite pessoal de depósito, definindo um valor e escolhendo a frequência com a qual será possível fazer essa transferência máxima: diária, semanal ou mensal.

Vale ressaltar que a conta bancária cadastrada precisa estar em seu nome – ou seja, não dá para outra pessoa fornecer esses dados, a não ser que você tenha uma conta conjunta. Isso é mais uma providência tomada em nome do jogo responsável, pois garante a segurança de sua experiência de jogo e combate possíveis fraudes. Depósitos e saques, só com seu CPF.

O que mudou no cadastro na bet365 em 2025?

Como você já deve saber, bet365 apostas já estava presente no mercado brasileiro muito antes de o governo decidir regulamentar esse setor. Uma das primeiras casas internacionais seguras, confiáveis e respeitadas a criar uma versão em português, ela foi a porta de entrada para muita gente que hoje curte o universo das apostas esportivas.

Quando a regulamentação das bets foi anunciada, a empresa foi uma das primeiras a aderir, ou seja, ela logo entrou na fila para legalizar seu status no país. Desde que as novas regras foram colocadas em prática, o cadastro na bet365 passou por algumas pequenas adaptações. Nada, porém, que provoque qualquer dor de cabeça nos novos clientes.

A principal mudança foi mesmo na checagem de identificação. Antes da regulamentação, dava para simplesmente abrir uma conta e começar a apostar antes mesmo de comprovar os dados pessoais. A verificação acontecia só no momento que você pedisse seu primeiro saque. Agora, a checagem ocorre no próprio processo de registro. Quem não completá-la não pode jogar.

É sempre bom destacar que essa medida, apesar de consumir um ou dois minutos a mais na abertura da conta, serve para sua própria segurança. Como são exigidas uma selfie e a foto de seu documento, fica impossível alguém usar seus dados pessoais para fazer um cadastro e se passar por você. Também se fecha qualquer brecha para que menores apostem.

A outra mudança traz certa decepção aos jogadores: a regulamentação das apostas impede as promoções de reforço de cacife para novos clientes. Com isso, não há mais bet365 bonus de cadastro calculado com base no primeiro depósito, como ocorria até 2024. Por outro lado, há outros tipos de ofertas permitidas por lei, e você continuará tendo acesso a elas.

FAQs

É possível fazer cadastro bet365 no app?

Sim, a abertura de conta na bet365 Brasil pode ser feita no computador, no celular ou no tablet. No caso específico dos smartphones, o processo é até mais simples e prático, já que dá para o novo cliente usar a câmera do Android ou iPhone para tirar uma selfie e fotografar o documento pessoal – passos agora obrigatórios, em função da regulamentação das apostas no Brasil.

Bet365 cadastro é grátis para brasileiros?

Sim, não é preciso pagar absolutamente nenhum valor para obter um bet365 cadastro login. A abertura da conta é totalmente gratuita e o novo cliente não é obrigado a gastar nada, mas se quiser jogar valendo dinheiro real, ele precisará fazer um depósito em conta. O valor mínimo é de apenas R$ 20,00 e a transferência do dinheiro é feita via Pix, de maneira instantânea.

A verificação de identidade no bet365 cadastro é obrigatória?

Sim. Antes da regulamentação do setor de apostas no país, as casas permitiam que o jogador abrisse uma conta e fizesse seus primeiros palpites antes mesmo de comprovar a identificação e atestar sua maioridade. O que mudou foi que agora essa checagem é realizada no momento do cadastro na bet365, logo depois de você fornecer suas informações pessoais.

Ganho bet365 bonus de cadastro ao abrir uma conta?

Não, esse tipo de promoção não está mais disponível, já que a regulamentação das apostas no Brasil proibiu ofertas de reforço de cacife com base no seu primeiro depósito. Por outro lado, há outras promoções disponíveis. Use seu bet365 cadastro login e senha para acessar a conta e procurar por vantagens bacanas na página “Ofertas”, disponível no menu lateral da página.