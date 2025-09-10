Crie uma conta nas melhores casas de apostas legalizadas no Brasil; descubra quais sites são legais de verdade e saiba como apostar legalmente

Divulgação Guia traz uma visão geral de tudo que mudou com as novas regras e



Finalmente existem as casas de apostas legalizadas no Brasil. O Ministério da Fazenda criou uma série de regras e leis foram sancionadas pelo governo federal para garantir a legalização das bets. Mas o desafio do apostador continua.

A grande quantidade de casas de apostas regulamentadas e a dificuldade de identificar um site legalizado fazem com que dicas sejam suas melhores aliadas ao longo da sua experiência. Neste guia, a JovemPan traz uma visão geral de tudo que mudou com as novas regras e apresenta as melhores operadoras legalizadas para você começar com a bet perfeita.

Melhores casas de apostas regulamentadas para 2025

Esportes da Sorte – Pla taforma legal com 1 real

OnaBet – Site de apostas fácil

Betano – Primeiro site legalizado no Brasil

Stake – Excelente transmissão ao vivo

bet365 – Ótima reputação no Brasil

1xBet – Site focado no básico

Processo de Legalização e Condições Importantes para Casas de apostas no Brasil

O processo de legalização no Brasil começou em 2018 quando a Lei 14.790/18 foi aprovada e sancionada pelo então presidente da república Michel Temer. Desde então, as autoridades brasileiras começaram a criar regras para esse mercado. As novas regras avançaram mesmo no ano de 2024. O então Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para regulamentar e fiscalizar a aposta esportiva e jogos de cassino online.

As portarias da SPA são os documentos oficiais que criam regras para as apostas esportivas no Brasil. São essas publicações que indicam os métodos de pagamento, medidas de proteção e segurança, assim como boas práticas e outras condições que os sites legalizados podem e devem fazer. A criação das novas regras para as casas de apostas legalizadas também exigiu que os sites paguem R$ 30 milhões para serem licenciados. Uma empresa que faça o pagamento desse valor tem direito a ter até três sites licenciados no Brasil pelo período de até 5 anos.

A obrigação da licença para casas de apostas legalizadas no Brasil passou a valer no dia 1º de janeiro de 2025. Foi depois dessa data que qualquer site sem licenciamento começou a ser considerado como ilegal. Os apostadores brasileiros são incentivados a apostar em casas de apostas regulamentadas por esses sites serem licenciados pela SPA do Ministério da Fazenda. Já as plataformas ilegais devem ser evitadas por não seguirem as regras brasileiras. Tudo isso faz com que você precise saber quais são as melhores casas de apostas autorizadas para se cadastrar e apostar legalmente no Brasil. Por isso, vem com a gente que encontramos seis marcas que se destacam e são licenciadas.

Esportes da Sorte – Site legal com depósito mínimo de 1 real

A Esportes da Sorte é a melhor das plataformas de apostas legalizadas no Brasil por aceitar depósitos a partir de apenas 1 real e processar os saques via Pix em até 5 minutos. Basicamente, é neste site que você encontra tudo que precisa para começar. Os iniciantes conseguem encontrar tudo na Esportes da Sorte com muita facilidade. O site é bem organizado e tem design simplificado. Quem já tem um pouco de experiência pode dar o próximo passo e utilizar algumas ferramentas de apostas que a plataforma oferece.

Os mercados com símbolos de moedinhas verdes são as opções que você pode encerrar quando quiser via cash out. Sem falar que existe uma área com apostas populares que oferece ideias para incluir em seu bilhete esportivo. Tudo isso é combinado com promoções de Free Bets e Cotação Turbinada para deixar a sua experiência ainda melhor.

Licença: SPA/MF nº 136

Depósito mínimo: R$ 1

Prazo de saque: até 5 minutos

Idiomas: português e inglês

Métodos de pagamento: Pix

OnaBet – Casa de apostas legal mais fácil de usar

A OnaBet tem o site de apostas legalizado mais simples de usar. Ao invés de focar em um monte de recursos que mais confundem do que ajuda, o site tem um design que facilita encontrar a aposta de sua preferência com apenas alguns cliques.

Dentro da área de apostas esportivas na OnaBet aparecem os principais torneios na parte de cima da tela. Isso é um ótimo exemplo de como o site facilita a busca por competições populares, como é o caso do Brasileirão Série A e da Copa Libertadores. Quem quer ir um pouco além do básico pode explorar os mercados especiais da OnaBet. Essas alternativas ficam dentro do evento esportivo que você pretende apostar e oferecem oportunidades que muitas outras plataformas de apostas legalizadas não têm.

Licença: SPA/MF nº 136

Depósito mínimo: R$ 5

Prazo de saque: instantâneo

Idiomas: português e inglês

Métodos de pagamento: Pix

Betano – Primeiro site licenciado com uma plataforma completa

A Betano tinha que fazer parte da lista de melhores casas de apostas legalizadas por ter sido o primeiro site licenciado do Brasil e oferecer tudo que você precisa para começar. Além dos recursos, a qualidade dessa plataforma é confirmada pelas mais de cinco premiações que recebeu ao longo da sua história. O mais interessante das apostas na Betano são suas funcionalidades para você fazer a sua aposta. Isso vai desde Super Odds até tutoriais e a BetanIA. Não vamos explicar todas as funções aqui, mas o importante é que saiba que existem muitas opções para tornar a sua experiência ainda melhor.

O cadastro na Betano é um dos mais simples do Brasil. Você consegue abrir a sua conta nessa operadora utilizando um e-mail, com o seu cadastro do Facebook, Google, Yahoo ou até mesmo LinkedIn. Para fechar, o aplicativo de apostas da operadora é simplesmente completo para quem pretende apostar pelo Android.

Licença: SPA/MF nº 246

Depósito mínimo: R$ 5

Prazo de saque: em poucos minutos

Idiomas: português e inglês

Métodos de pagamento: Pix

Stake – Melhor transmissão ao vivo grátis

Foi na Stake que encontramos a melhor das casas de apostas legalizadas com transmissão ao vivo. A qualidade dos jogos transmitidos e o número de partidas com esse serviço é bem maior do que as outras operadoras concorrentes. A Stake vai além da transmissão ao vivo para os apostadores brasileiros. Pesquisando neste site foi possível encontrar o Multiplicador de Odds. Essa promoção oferece um aumento na cotação de alguns mercados selecionados pela operadora.

As promoções da Stake não param no Multiplicador de Odds. Ficou claro que esse site foca em vantagens promocionais para os seus usuários quando foi notada a presença do Clube VIP. Esse programa de fidelidade recompensa apostadores fiéis gerando pontos que podem liberar benefícios exclusivos.

Licença: SPA/MF nº 263

Depósito mínimo: R$ 5

Prazo de saque: até duas horas

Idiomas: inglês

Métodos de pagamento: Pix

bet365 – Site legal e com ótima reputação

A bet365 é um dos sites de apostas legalizados pelo governo federal e tem uma reputação muito boa no mercado mundial de plataformas para apostar. Criada no Reino Unido no ano 2000, a operadora ganhou espaço e hoje é referência no mundo das bets.

É bem comum ouvir algum apostador brasileiro dizendo que tem conta na bet e se referindo a bet365 com essa afirmação. Isso porque o plataforma confiável, seguro, licenciado e tem vantagens que plataformas concorrentes não oferecem. As ferramentas que a bet365 oferece para deixar as suas apostas esportivas ainda melhores são a Aposta Aumentada com odds acima do normal, pagamento antecipado quando um time abre 2 gols de vantagem sobre o adversário, ganhos aumentados com o criar apostas e muitas outras vantagens.

Licença: SPA/MF nº 250

Depósito mínimo: R$ 5

Prazo de saque: até quatro horas

Idiomas: português e inglês

Métodos de pagamento: Pix

1xBet – Site com enfoque no essencial

É incrível como a 1xBet foca no essencial e consegue se destacar entre as casas de apostas legalizadas no Brasil. Ao invés de apostar em uma série de recursos e elementos que trazem toda uma experiência aprimorada, o site tem um enfoque no que o apostador brasileiro realmente precisa.

Um exemplo do foco da 1xBet no essencial são as suas odds. A odd dessa casa de apostas tem cotação muito acima do que outros sites concorrentes. Isso significa que uma aposta em um mesmo mercado entre dois sites pode ter nesta operadora a melhor opção. A 1xBet Brasil também se destaca por oferecer uma cobertura ao vivo quase tão boa quanto a da Stake. Além disso, esse site facilita bastante os pagamentos com transações rápidas via Pix e sem muita burocracia para pagar.

Licença: SPA/MF nº 1.666

Depósito mínimo: variável

Prazo de saque: variável

Idiomas: português

Métodos de pagamento: Pix

Como os sites de apostas são regulamentados no Brasil?

Os sites de apostas são regulamentados no Brasil com base nas Portarias Normativas e Decretos da SPA do Ministério da Fazenda e nas Leis 13.756/18 e 14.709/18 do governo federal. Isso significa que as operadoras precisam seguir regras como, por exemplo:

Pagar uma taxa de R$ 30 milhões para ser elegível ao licenciamento.

Ter uma política clara e proativa contra a lavagem de dinheiro.

Garantir a segurança dos dados dos apostadores.

Aceitar o cadastro de maiores de idade apenas.

Possuir o domínio .bet.br no final do endereço do site.

Fazer pagamentos em no máximo até 120 minutos.

As casas de apostas interessadas na legalização precisam solicitar a licença para a SPA formalizando o pedido com todas as informações da plataforma e das políticas para cumprir os requisitos do Ministério da Fazenda. O site é analisado por especialistas para verificar se tudo está conforme a lei brasileira.

O site é autorizado pela SPA e incluído na lista de bets autorizadas no Brasil. É a partir deste momento que a bet precisa ficar de olho para pagar a taxa de 18% sobre a receita bruta, 34% sobre o lucro via IRPJ E CSLL, assim como PIS, CONFINS e o ISS. Tudo isso precisa ser respeitado enquanto a casa de apostas oferece todos os mecanismos de segurança e promoção do jogo responsável.

Como reconhecer sites de apostas legais no Brasil

Você consegue reconhecer sites de apostas legais no Brasil com facilidade verificando alguns pontos no site que acessou. Mas a principal evidência de que uma operadora é licenciada e legal para brasileiros é a presença na lista da SPA.

Um site de apostas que aparece listado na SPA está legalizado para operar no Brasil. Essa é a principal lógica que você deve procurar. Além disso, outros pontos que também evidenciam que uma operadora é licenciada de verdade são os seguintes:

Domínio .bet.br ao invés de .com ou .com.br, por exemplo.

Presença de informações sobre a licença de operação na parte de baixo do site.

Não tem bônus de boas-vindas.

Oferece métodos de pagamento legalizados conforme Portaria Normativa SPA nº 615.

Requer verificação de identidade para registro na plataforma.

Exige que seja habilitada a localização para identificar o acesso do apostador.

Tudo isso faz parte dos requerimentos que as casas de apostas legalizadas no Brasil precisam seguir se quiserem receber e manter a licença do Ministério da Fazenda. Portanto, se um site cobre todos esses requisitos, muito provavelmente ele é licenciado e legal.

Melhores casas de apostas do Brasil por categoria

Conhecer as casas de apostas regulamentadas por categoria ajuda na escolha do melhor site com base no que você procura em uma plataforma confiável. Confira uma lista com 6 operadoras categorizadas considerando o diferencial que cada uma oferece.

Melhor site de apostas Esportes da Sorte Melhor site de apostas em futebol bet365 Melhor transmissão ao vivo Stake Melhor bônus 1xbet Melhor app Betano Site de apostas mais confiável OnaBet

Mercados de apostas e odds

Todas as casas de apostas autorizadas pelo governo federal oferecem mercados e odds para apostar. Um mercado nada mais é do que uma alternativa na hora da aposta. Já a odd é a probabilidade apresentada pelo site.

Cada esporte tem os seus mercados e odds de apostas. Por isso, vale a pena conhecer as alternativas mais presentes nas modalidades mais procuradas pelos apostadores brasileiros que se cadastram em sites legalizados.

Futebol

É dentro das plataformas de apostas legalizadas que você costuma encontrar o futebol como uma modalidade em destaque para apostar. Campeonatos como o Brasileirão Série A, Copa Libertadores da América e até mesmo torneios internacionais fazem parte do catálogo de sites licenciados com frequência.

Os mercados mais populares para apostar em futebol nos sites de apostas licenciados são:

Acima/Abaixo: aposta na quantidade de gols que será marcada ao longo da partida.

Acumulador: apostas combinadas que incluem dois ou mais mercados em um único cupom esportivo.

Chance Dupla: combinação de possíveis resultados do jogo em uma só aposta, como vitória de um dos times ou empate e alguma equipe vencedora.

1×2: mercado mais popular do futebol que tem como proposta permitir uma aposta no resultado do jogo em vitória do time mandante (1), empate (x), ou a equipe visitante como vencedora (2).

Handicap asiático: aposta esportiva que considera uma vantagem ou desvantagem de gols para as equipes para aumentar as odds.

Existem casas de apostas legalizadas que oferecem mercados especiais para apostar em futebol. Esse é o caso da Esportes da Sorte e da Onabet, por exemplo. Já a Betano se destaca por oferecer cartões, escanteios e muitas outras alternativas.

Basquete

O basquete aparece logo atrás do futebol em popularidade nas melhores casas de apostas legalizadas no Brasil. Ligas como a da National Basketball Association (NBA) e o Novo Basquete Brasil (NBB) costumam estar presentes entre as competições que os sites licenciados oferecem.

Já a variedade de mercados para apostar em basquete inclui:

Vencedor: quem vencerá a partida.

Apostas no quarto: qual equipe vencerá o quarto, ou o total de pontos que será marcado ao longo de quartos específicos.

Total de pontos: quantidade de pontos que será marcada pelos dois times no jogo.

Handicap: vantagem ou desvantagem de pontos que é dada para aumentar a competitividade da partida.

Ímpar/Par: aposta com o propósito de acertar se o total de pontos marcados será ímpar ou par.

As apostas em basquete também podem incluir mercados como o de jogadores e outros eventos que fazem parte de um jogo dessa modalidade. Assim como no futebol, a variedade de opções vai depender do site que você se cadastrou.

MMA

As lutas do MMA são muito procuradas pelo apostador brasileiro. Quem lidera a busca por esse tipo de aposta são as disputas de cinturão no card principal do Ultimate Fighting Championship (UFC). É bem comum que todos os confrontos deste evento sejam apresentados para os apostadores em sites legalizados.

Aqui estão alguns mercados que quem aposta em UFC costuma buscar em sites licenciados:

Vencedor: qual lutador vencerá toda a luta.

Total: quantidade de rounds que serão lutador.

Handicap: vantagem ou desvantagem de rounds para os lutadores.

Aposta no round: quem vencerá o round em questão.

Finalização: palpite se a luta acabará em nocaute, submissão, decisão dos juízes, entre outras opções.

MMA é um esporte que atrai muitos apostadores pela alta possibilidade de encontrar odds de valor ao longo das lutas. Sem contar que as casas de apostas regulamentadas costumam disponibilizar promoções para os principais confrontos entre lutadores.

Vôlei

É no vôlei que muitos apostadores brasileiros encontram uma boa oportunidade de apostar. Apesar de não ter tantas ofertas como o MMA, futebol e basquete, o voleibol é uma modalidade ideal para quem quer ir além do básico.

As apostas no vôlei são feitas em mercados como:

Vencedor: qual time vencerá o jogo.

Total de pontos: quantidade de pontos que será marcada no jogo.

Handicap de pontos: margem de pontos positiva ou negativa para aumentar a competitividade.

Apostas no set: aposta que tem como objetivo acertar quem vencerá o set, quantidade de pontos marcados, entre outros eventos que acontecem ao longo dos sets de vôlei.

Total de sets: quantidade total de sets que serão jogados.

Cada uma das casas de apostas autorizadas tem a sua variedade de mercados para apostar em vôlei. Para o apostador, quanto mais opções estiverem disponíveis, maior é a possibilidade de escolher a alternativa ideal.

O que são odds nas apostas

Odds de apostas são cotações que os sites oferecem para cada mercado que você pode apostar. O mais comum é que a odd em um site brasileiro seja apresentada no formato decimal. Mas também existem outros formatos para representar uma cotação.

As casas de apostas licenciadas podem apresentar as odds no formato fracionário ou americano. A primeira opção é uma fração que indica a probabilidade do mercado ser vencedor. Você consegue converter uma odd fracionária para decimal dividindo a fração e somando 1 ao resultado.

A odd americana é representada por um número inteiro positivo ou negativo. Os valores positivos indicam quanto você pode receber de volta para uma aposta de 100 unidades. Já os negativos indicam a quantidade que precisa ser apostada para que haja um pagamento de 100 créditos.

O formato de odd de aposta que o site oferece pouco importa. O importante é entender a probabilidade por trás das odds e avaliar se elas realmente representam o que você acredita que vai acontecer no jogo.

Esportes menos tradicionais e apostas no Brasil

Os sites legalizados para apostar apostam na oferta de modalidades populares e também em opções não tão procuradas pelos brasileiros. A ideia das operadoras é se diferenciar. Já os apostadores podem tirar vantagem de encontrar oportunidades que nem sempre estão disponíveis.

A variedade de modalidades esportivas menos tradicionais para apostar em plataformas de apostas legalizadas costuma incluir opções como:

Esports: esportes eletrônicos como Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Valorant e outras opções que contam com torneios Majors com transmissão ao vivo nas principais casas de apostas.

Esportes virtuais: ligas eletrônicas que simulam os esportes tradicionais, com futebol, basquete, corridas e outras modalidades esportivas disponíveis 24 horas por dia.

Críquete: esporte extremamente popular na Índia e Inglaterra e que tem uma boa cobertura das casas de apostas por permitir que os apostadores saiam do tradicional futebol para apostar em algo fora do padrão.

A quantidade e variedade dos esportes menos populares depende de cada site que você acessa. Se isso é um aspecto importante para as suas apostas, confira as opções que os sites oferecem para escolher a melhor alternativa para abrir a sua conta e apostar.

Tipos de métodos de pagamentos em casas de apostas legalizadas

A Portaria Normativa nº 615 publicada no dia 16 de abril de 2024 regulamenta os métodos de pagamentos que podem ser ofertados em casas de apostas legalizadas no Brasil. As alternativas que os sites licenciados podem oferecer são Pix, transferência bancária e cartão de débito ou pré-pago. Cada método tem a sua peculiaridade e é por isso que conhecer as alternativas ajuda você a escolher a melhor opção para depositar e sacar da sua conta.

Pix

Método de pagamento legalizado mais popular nas casas de apostas licenciadas no Brasil. Essa alternativa para depósitos e saques costuma ser a mais em conta para você depositar. Isso porque é possível fazer um depósito a partir de apenas 1 real com pagamentos muito rápidos.

O Pix foi criado pelo Banco Central e só é possível utilizar esse método nas casas de apostas se os depósitos forem feitos de uma conta de sua titularidade no banco e os saques transferidos para uma conta bancária em seu nome.

Transferência bancária

Transferência bancária (TED) é um método de pagamento muito parecido com o Pix. A diferença é que a primeira opção pode ter taxas bancárias que precisam ser pagas para o seu depósito ser processado. Além disso, muitos dados podem ser necessários para que a TED seja processada.

A TED não é um método de pagamento tão popular quanto o Pix. Mas a transferência bancária é uma alternativa relevante para quem não consegue encontrar outro método que seja mais em conta para depositar e sacar.

Cartão de débito

Cartão de débito é um método de pagamento legalizado e muito raro de aparecer em sites brasileiros. Apesar dessa alternativa ser simples, o fato de precisar preencher dados dos cartões e a necessidade de ter um cartão fazem com que os apostadores prefiram o Pix ou a transferência bancária.

Cartão pré-pago

Cartão pré-pago é um método que você recarrega seu saldo e depois pode fazer o pagamento do depósito na casa de apostas. O saque é realizado informando os dados da sua conta e depois confirmando a transação dentro da plataforma. A vantagem dessa alternativa para pagamentos é a velocidade, mas as taxas podem ser um problema para os apostadores.

Métodos de pagamento ilegais em casas de apostas

A Portaria Normativa que regulamenta os métodos de pagamentos legalizados em casas de apostas também indica quais alternativas não são permitidas nas operadoras brasileiras. O parágrafo 2 da portaria da SPA indica que as seguintes opções não devem ser oferecidas por sites legais:

Dinheiro em espécie

Boleto bancário

Cheque

Criptoativos

Cartão de crédito

A oferta de métodos de pagamentos que não são legalizados é um indicativo de que o site que você acessou não é licenciado. Portanto, leve isso em consideração ao decidir a plataforma para se cadastrar.

Apostas ao vivo e pré-jogo em sites licenciados no Brasil

As apostas ao vivo são palpites esportivos realizados quando o jogo acontece. Já a pré-jogo é um tipo de aposta feita antes do confronto começar. Ambas as opções têm as suas vantagens e desvantagens que você precisa considerar quando decidir apostar. A aposta ao vivo tem a vantagem de permitir que você veja o jogo em tempo real para decidir suas apostas. O resultado atualizado e estatísticas são incentivos para esse tipo de bet. Além disso, é possível acessar mercados exclusivos nesta alternativa e fazer o cash out quando sentir que seu palpite está em risco.

O tipo de aposta pré-jogo tem como vantagem a opção de encontrar odds mais altas do que quando o jogo começa. É também nesse tipo de palpite esportivo que os apostadores podem preparar uma opção com cash out para encerrar enquanto o confronto acontece.

Casas de apostas regulamentadas como a Stake e a bet365 são referência na transmissão ao vivo com vídeo e este é um dos principais recursos que os apostadores procuram para apostar em tempo real. O requerimento para que essa função seja disponibilizada varia entre os sites. A bet365 exige que os apostadores tenham um depósito e façam uma aposta para poder acompanhar os jogos ao vivo. Já a Stake não tem nenhum requisito, sendo necessário apenas escolher o jogo de sua preferência e acompanhar a partida com imagens de verdade.

Aplicativos de casas de apostas autorizadas

Os aplicativos das plataformas de apostas legalizadas podem ser encontrados na Play Store para serem baixados no Android. Já o aplicativo para iOS não pode ser encontrado na Apple Store por uma limitação da própria loja. Você encontrará casas de apostas legalizadas que não oferecem aplicativos para download. Por outro lado, uma versão via navegador pode ser oferecida para que os apostadores apostem sem baixar e instalar nenhum programa no celular.

O aplicativo de casas de apostas legalizadas no Brasil tem a vantagem de enviar notificações de oportunidades para apostar e ofertas promocionais. Já o site via navegador dos celulares não precisa que nenhum programa seja baixado para fazer a sua aposta. A escolha da melhor alternativa para apostar pelo celular vai depender do que você tem por prioridade. O aplicativo é recomendado para quem gosta de uma experiência mais completa. Por outro lado, o site via navegador é ideal para apostadores que não querem baixar nada em seus dispositivos.

Atendimento ao cliente em sites legalizados

Os sites legalizados para apostar precisam oferecer canais de atendimento ao cliente em português. As opções que você pode encontrar para obter ajuda em um site legalizado no Brasil variam entre:

Chat ao vivo

E-mail

Telefone

O chat ao vivo das casas de apostas regulamentadas é apresentado na parte de baixo da tela, no canto direito. Pode ser necessário informar o seu nome, e-mail e CPF para que a conversa seja começada.

As plataformas licenciadas precisam oferecer suporte 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Todos os sites recomendados acima contam com essa disponibilidade de seus atendentes e isso cria um ambiente muito mais confortável para que você aposte e, se enfrentar algum problema, consiga resolver a questão o mais rápido possível.

Quão boa é a nova lei de apostas no Brasil?

A nova lei de apostas no Brasil tem as suas vantagens e desvantagens. Um dos principais pontos positivos da nova regulamentação é que o mercado passou a ter leis e os sites precisam pagar impostos. Isso gera dinheiro para os cofres públicos que pode ser investido em setores importantes para o desenvolvimento do país.

Outra vantagem da legalização das casas de apostas é o fato dos apostadores terem maior proteção para apostar. Antigamente, os sites operavam em uma área cinzenta, sem leis. A presença da legislação e de regras faz com que sejam oferecidas várias garantias para que um site possa operar no Brasil.

O desafio é fiscalizar a atividade de apostas esportivas no Brasil e garantir que sites ilegais não sejam acessados pelos brasileiros. A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) já bloqueou mais de 15 mil endereços de operadoras não licenciadas e continua buscando alternativas para evitar que o brasileiro aposte em um site ilegal.

Vantagens : ambiente legalizado e regulamentado traz mais segurança para os apostadores e garante que os sites paguem impostos que são revertidos no desenvolvimento do Brasil.

Desvantagens : necessidade de fiscalização constante da ANATEL para garantir que brasileiros não vão se cadastrar em sites ilegais e a necessidade de pagar impostos.

Ainda existem muitos capítulos para a nova lei de apostas esportivas no Brasil. O importante é o apostador escolher um site legalizado para apostar com mais proteção e acessar os diferenciais de cada plataforma para ter a melhor experiência possível dentro da operadora escolhida.

FAQ

O que significa um site de apostas legalizado?

Um site de apostas legalizado significa uma operadora que aplicou e conseguiu a licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Isso significa que a plataforma respeita as regras do governo federal para oferecer a opção dos brasileiros apostarem.

Como reconhecer casas de apostas legalizadas?

Casas de apostas legalizadas podem ser reconhecidas verificando os sites licenciados na página oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas. Outra maneira de encontrar um site legalizado é verificar as informações do licenciamento na parte de baixo da tela inicial da plataforma.

Qual é o site de apostas mais confiável do Brasil?

O site de apostas mais confiável do Brasil é a Esportes da Sorte. Essa operadora é licenciada pelo Ministério da Fazenda com base na licença número 136 e tem o selo RA1000 no Reclame Aqui.

Quais são os melhores sites de apostas?

Os melhores sites de apostas do Brasil são a Esportes da Sorte e a Onabet. A Betano, Stake e bet365 também são alternativas relevantes para quem busca diferenciais como transmissão ao vivo grátis, por exemplo.

Quão seguro é apostar online?

Apostar online é seguro se o apostador escolher uma das casas de apostas legalizadas no Brasil para fazer a sua aposta. Assim, existe uma série de proteções exigidas pelo governo federal que garantem apostas seguras dentro da operadora licenciada.