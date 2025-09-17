Qual é o melhor palpite Newcastle x Barcelona hoje? Consulte as dicas de apostas Champions League para descobrir como jogar no duelo de quinta

Divulgação Duelo entre Newcastle e Barcelona será na Inglaterra e começa às 16h (de Brasília)



Newcastle e Barcelona medem forças na Inglaterra em partida válida pela Champions League 2025/26 – e os catalães são favoritos mesmo jogando fora de casa. É que a partida desta quinta-feira, às 16h (de Brasília), acontece num momento bastante negativo para o time da casa. Ao mesmo tempo, o Barça vem de um excelente resultado, e com desempenho muito convincente. Descubra quais são os palpites Newcastle x Barcelona mais promissores a seguir, com todos os detalhes do confronto.

Prognósticos e cotações para Newcastle x Barcelona

Quem costuma jogar em casa na Champions geralmente tem as melhores cotações, ao menos em jogos envolvendo times da Premier League e La Liga. Esse não é o caso aqui: o Barcelona é favorito a vencer, enquanto o Newcastle corre por fora. Nada mais natural: o Barça é candidato ao título e chega animado, enquanto os ingleses são coadjuvantes na competição e não fazem um bom início de temporada – o que torna a equipe espanhola a melhor opção nos palpites Newcastle x Barcelona:

Vitória do Barça , odds de 2,12 para 1 na Betano . A comparação das fases dos times (veja mais abaixo) não deixa dúvidas de que os catalães têm muito mais chances aqui.

Barça vence e mais de 2,5 gols , odds de 2,67. Os placares dos jogos do Barça têm sido altos, não apenas com gols a favor mas também como tentos sofridos pelos catalães.

Raphinha para marcar gol , odds de 2,85. O brasileiro não vinha numa fase muito goleadora, só que desencantou no domingo, marcando duas vezes pelo Campeonato Espanhol.

Placar exato de 3 a 0 , odds de 25,50, com o Barça estreando de forma impactante.

Em resumo, o melhor palpite Newcastle x Barcelona é não apenas num triunfo catalão como também no grande desempenho ofensivo de um time com alguns dos melhores atacantes da Europa.

Retrospecto e histórico do confronto

O histórico do confronto é curto e favorável ao Barça, com todos os jogos entre as equipes ocorrendo em Champions League e nenhum embate recente. Portanto, fica mais difícil levar em conta o retrospecto na hora de fazer um palpite Newcastle x Barcelona, a referência histórica, afinal, é limitada e distante. Mas é inegável que esse é apenas mais um fator favorável ao Barça, que é pentacampeão da Champions – contra o Newcastle, um time que jamais conquistou esse troféu.

Data Competição Resultado 19/3/2003 Champions League Newcastle 0 x 2 Barcelona Derrota 11/12/2002 Champions League Barcelona 3 x 1 Newcastle Derrota 26/11/1997 Champions League Barcelona 1 x 0 Newcastle Derrota 17/9/1997 Champions League Newcastle 3 x 2 Barcelona Vitória

Jogadores que podem decidir a partida

Newcastle – Com a saída de Isak, o comando do ataque ficou com o alemão Woltemade, autor do gol da vitória da equipe no domingo. Alto e forte, ele é um perigo na bola aérea. Além dele, o goleiro Nick Pope, presença frequente na seleção inglesa, também terá papel importantíssimo.

Barcelona – Como Lamine Yamal, se recuperando de lesão, é dúvida para o jogo, destacamos o brasileiro Raphinha como chave para superar a defesa inglesa. Seu entrosamento com Robert Lewandowski, um dos grandes artilheiros da história da Champions, pode até resolver o duelo.

Últimos jogos do Newcastle

Além de ter vencido apenas um dos últimos cinco compromissos em casa, contra um time candidato ao rebaixamento, pelo placar mínimo a equipe de Eddie Howe chama atenção pela escassez de gols. No período mostrado na tabela abaixo (que inclui o fim da pré-temporada e o início da campanha no Inglês), a equipe anotou gols em apenas dois jogos, somando um total de três tentos. Não por coincidência, esse tempo todo foi marcado pela novela da saída do atacante Isak, enfim vendido ao Liverpool.

Data Competição Resultado 13/9/2025 Premier League Newcastle 1 x 0 Wolves Vitória 30/8/2025 Premier League Leeds 0 x 0 Newcastle Empate 25/8/2025 Premier League Newcastle 2 x 3 Liverpool Derrota 16/8/2025 Premier League Aston Villa 0 x 0 Newcastle Empate 9/8/2025 Amistoso Newcastle 0 x 2 Atlético de Madrid Derrota

Últimos jogos do Barcelona

Com exceção do tropeço diante do Rayo fora de casa, o Barça de Hansi Flick vai confirmando seu status de candidato aos principais títulos da temporada com direito a três vitórias folgadas nos últimos cinco jogos. A goleada do domingo sobre o Valencia foi um ótimo ensaio geral para iniciar sua trajetória rumo a uma possível final de Champions, grande objetivo na temporada. Note também a grande quantidade de gols marcados pela equipe de Raphinha, Lewandowski e Rashford.

Data Competição Resultado 14/9/2025 La Liga Barcelona 6 x 0 Valencia Vitória 31/8/2025 La Liga Rayo Vallecano 1 x 1 Barcelona Empate 23/8/2025 La Liga Levante 2 x 3 Barcelona Vitória 16/8/2025 Ligue 1 Mallorca 0 x 3 Barcelona Vitória 10/8/2025 Amistoso Barcelona 5 x 0 Como Vitória

Conclusão – Barça vence e encanta na Inglaterra

O Barcelona é um dos mais sérios candidatos ao título europeu deste ano, e a fragilidade exibida pelos ingleses do Newcastle nas primeiras semanas de temporada é alarmante. Fica difícil imaginar o time da casa, agora sem Isak, tendo chances de surpreender uma equipe tão consistente e talentosa quanto os atuais campeões espanhóis. Barcelona ganha e total de gols acima de 2,5: lucro de 2,67 para 1.