Adriano Pires: ‘Reformas são fundamentais para retomada do crescimento econômico’

Reprodução/Jovem Pan Adriano Pires, fundador da CBIE, defende a importância da agenda de reformas do governo federal



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A reforma administrativa é importante para o setor de energia na medida em que cria condições com as agências reguladoras com menos gordura e mais músculos para enfrentar os desafios regulatórios dos próximos anos. A reforma fiscal é fundamental na medida em que cria condições para a retomada do crescimento econômico e, consequentemente, dá maior segurança para o setor de energia”, diz o empresário e fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires Rodrigues. “Caso as reformas atrasem, para o setor de energia, trarão maior insegurança jurídica e instabilidade regulatória afastando os investidores em um momento onde precisamos com urgência criar empregos e renda para sociedade brasileira”, avaliou em depoimento à Jovem Pan.

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan: jovempan.com.br/o-brasil-nao-pode-mais-esperar. Clique AQUI.