Vicente Abate diz que é preciso acelerar a aprovação das reformas tributária e administrativa

Presidente da Abifer afirma que reformas são fundamentais para reduzir o Custo Brasil que tanto aflige as empresas e a indústria

Reproduçã/Jovem Pan Para Vicente Abate, projetos são inadiáveis e imprescindíveis



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. O Brasil está no caminho certo ao promover reformas inadiáveis e imprescindíveis ao seu crescimento. Precisamos acelerar o processo de aprovação das reformas tributária e administrativa cujas discussões já se estendem por cerca de dois anos. Essas reformas são fundamentais para redução do Custo Brasil que tanto aflige as empresas, em particular a indústria, e a sociedade como um todo. O Brasil tem pressa e merece crescer, afirma Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer).

