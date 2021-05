Lira afirma que reforma tributária deve ser dividida entre três ou quatro relatores

Presidente da Câmara diz que o formato da tramitação será debatido nesta segunda-feira com o senador Rodrigo Pacheco

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/02/2021 Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) suspendeu a comissão mista que estudava a reforma tributária



Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse nesta segunda-feira, 10, que o formato da tramitação da reforma tributária deve ser definido nesta semana e que a proposta contará com até quatro relatores no Congresso. Em uma sequência de postagens no Twitter, o deputado negou que exista a preocupação com a “paternidade” do projeto e que os detalhes serão discutidos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nesta segunda-feira. “Esta semana devemos definir a tramitação, o formato. Temos aí duas reformas, a que envolve renda e a de consumo. Daremos um passo esta semana para fazermos a reforma de maneira ordenada.”

Na semana passada, Lira suspendeu a comissão especial que tratava da reforma tributária no Congresso. O movimento aconteceu horas depois de o relator da proposta na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresentar o seu parecer na comissão mista de deputados e senadores. Segundo Lira, o prazo para a conclusão dos trabalhos no colegiado estourou há um ano e meio, e a medida evitaria contestações jurídicas no futuro. Em resposta, o presidente do Senado publicou uma nota em que afirmava que “a comissão mista fez um trabalho longo de aprofundamento sobre a reforma tributária”. Segundo o senador, “é razoável e inteligente darmos oportunidade de concluírem o trabalho, o que se efetiva com a apresentação do parecer pelo deputado Aguinaldo Ribeiro”.

