Placar 15 a 2: Confira a lista com os deputados que já anteciparam seus votos em relação às reformas

Campanha da Jovem Pan O Brasil Não Pode Mais Esperar, que defende mudanças no sistema tributário e na gestão da máquina pública, colhe depoimentos de parlamentares; entre os senadores, contagem é de 6 votos a favor, 1 indefinido e nenhum contra

Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 27/05/2021 Reformas administrativa e tributária precisam ser aprovadas na Câmara antes de seguirem para o Senado



Inaugurada no dia 25 de janeiro deste ano, a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar se coloca a favor das reformas e outros projetos fundamentais para o país se desenvolver e conseguir retomar o crescimento econômico. Empresários e políticos deram seus pontos de vista sobre como essas mudanças estruturais podem transformar a economia, o mercado de trabalho, o sistema tributário e as contas públicas. A campanha entrou em uma nova fase em abril, quando passou a colher e revelar as opiniões dos parlamentares do país sobre as duas reformas em pauta neste momento no Congresso: a tributária e a administrativa. Cada projeto precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados antes de seguir para votação no Senado. “A pandemia atrasou um pouco, mas vamos votar as reformas ainda neste ano”, anuncia o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), relator da reforma administrativa. Até esta sexta-feira, 28, a Jovem Pan registra 15 votos a favor e 2 contra na Câmara. Entre os senadores, são 6 votos favoráveis, 1 indefinido e nenhum contrário.

Nesta semana, os parlamentares destacaram a geração de um bom ambiente de negócio nos país como ponto positivo das reformas. “As reformas são fundamentais para o Brasil, para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos“, disse o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). “O governo precisa acertar a sua agenda com os presidentes da Câmara e do Senado para que possamos pautar e votar essas reformas. Só assim o Brasil dará uma demonstração inequívoca de que está preparado para receber investimentos”, declarou o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP). Para o senador Acir Gurgacz (PDT-PR), aprovação da reforma administrativa “vai dar um sinal muito positivo ao mercado”.