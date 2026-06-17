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Bebê desaparecida em Goiás é encontrada morta no dia do aniversário de dois anos

As buscas duraram cerca de 48 horas; corpo foi localizado no leito do Rio Paraíso, local em que as roupas de Maria Fernanda também foram estavam

Estadão Conteúdo

Polícia Civil de Goiás prende jovem que ameaçou avó com faca
Polícia Civil de Goiás Divulgação/Polícia Civil de Goiás

A bebê Maria Fernanda Cândido da Rocha foi encontrada morta nesta quarta-feira (17)  em Doverlândia, no interior de Goiás. A menina, que completaria dois anos hoje, estava desaparecida desde segunda-feira (15) na fazenda Vale do Paraíso, no município.

As buscas duraram cerca de 48 horas. Segundo o delegado da Polícia Civil de Goiás, Ramon Queiroz, o corpo foi localizado no leito do Rio Paraíso, local em que as roupas de Maria Fernanda também foram estavam.

De acordo com o delegado, a procura pela criança teve início na represa, localizada próxima à residência da família. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram identificadas pegadas da menina pela região, o que descartou a possibilidade de uma queda no local.

As investigações continuam e buscam entender os motivos que levaram Maria Fernanda até o rio. Já a causa morte está sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, local em que o corpo foi transportado para perícia.

Criança ficou sozinha

Segundo a Polícia Civil, os pais teriam deixado a menina sozinha por um breve período. Quando retornaram, ela não estava mais no local. De início, a principal hipótese investigada era de que a criança poderia ter saído em direção aos pais e caído na represa da fazenda.

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