Comediante leva cadeirada no palco durante show em Florianópolis; veja vídeo

Monstagem de capturas de tela do vídeo em que a comediante Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante um show.

A comediante Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante uma apresentação, na noite de sexta-feira (10), no Floripa Comedy Club, em Florianópolis (SC).

Uma mulher que estava na plateia interrompeu o show, começou a xingar a comediante e, por fim, arremessou uma cadeira contra ela. O momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante no Instagram e no YouTube.

O vídeo começa com um barulho de vidro quebrando na plateia, e em seguida a agressora começou a xingar a comediante, a chamando de “ridícula”, “gorda”, entre outras ofensas. Fernanda se defende dizendo que está trabalhando e pedindo para a mulher se retirar. A comediante então pede que a plateia a acompanhe com gritos de “fora”, momento em que a mulher joga a cadeira.

Fernanda se afasta e bloqueia a cadeira arremessada com as mãos. Após o incidente, a comediante pede que a equipe chame a polícia e depois retoma o espetáculo.

“Meu show tem entrada livre a partir dos 12 anos. Então, tinham crianças lá. Na minha frente tinha três meninas de 12 anos. Ela começou a atacar as coisas e eu comecei a ficar desesperada porque pensei que poderia machucar uma delas. Por isso que comecei a falar: chama a polícia, chama a polícia. Quando ela ouviu isso, ela fugiu”, disse Fernanda em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

“É importante falar que isso ocorreu no minuto 62. Ela assistiu ao show praticamente todo e só depois ela fez isso. Ela sabia o que estava acontecendo, então, de fato, não deu para entender”, completou.

‘Fernanda Marçal’

Ao retornar à apresentação, a artista brinca com a situação e diz que pode ser chamada de “Fernanda Marçal”, em referência ao episódio em que o apresentador José Luis Datena arremessou uma cadeira contra Pablo Marçal durante um debate na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Fernanda também utilizou a piada para divulgar sua agenda de shows nas redes sociais. A comediante se coloca como “Fernanda Marçal” e adiciona a piada “Proibida a entrada de cadeiras”.

A comediante conta que levou na piada, como costuma encarar os momentos difíceis, mas que ficou muito assustada e sem entender o comportamento da agressora.

Não estou conseguindo assimilar, dizer o que eu quero judicialmente. Mas do fundo do meu coração, espero que não aconteça de novo. Você está ali, trabalhando, exercendo sua profissão, e ser agredida. E principalmente vindo de uma mulher. Já é tão difícil o mundo pra gente ser mulher e ao invés de se ajudar, a gente ainda passa por isso.

Em nota, o Floripa Comedy Club repudiou o episódio de violência e relatou que prestou assistência imediata à comediante. Segundo o estabelecimento, a Polícia Militar foi acionada e a cliente retirada do local.

“Desde os primeiros segundos da ocorrência, todos os envolvidos atuaram com o único objetivo de preservar a integridade da artista, interromper a agressão e restabelecer a normalidade do ambiente”, afirmou o estabelecimento.

De acordo com o estabelecimento, funcionários notaram e tentaram impedir quando a agressora se levantou e começou a andar em direção ao palco, mas não conseguiram evitar o ocorrido.

No momento em que a cliente retirou a cadeira para arremessá-la, o produtor tentou impedir a ação, chegando a segurar a cadeira. No entanto, tudo aconteceu de forma extremamente rápida e, infelizmente, não foi possível evitar o arremesso.

A Jovem Pan tenta contato com as polícias Militar e Civil de Florianópolis para mais informações.

*com informações do Estadão Conteúdo.