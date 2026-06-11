Consulado da Itália em SP é evacuado devido a fumaça na rede elétrica

O consulado da Itália no Brasil precisou ser evacuado nesta quinta-feira (11) devido a presença de fumaça na rede elétrica subterrânea do prédio.

O consulado da Itália no Brasil precisou ser evacuado nesta quinta-feira (11) devido à presença de fumaça na rede elétrica subterrânea do prédio, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve incêndio no local.

Segundo os bombeiros, a fumaça foi em um poço compartimentado na avenida Paulista, 1963, região central da cidade. A Enel foi chamada ao local e resfriou a câmara subterrânea para que fosse possível acessar o local e avaliar possíveis reparos. Conforme a empresa de energia elétrica, o fornecimento de eletricidade foi interrompido para cerca de 350 pessoas.

Os bombeiros informaram que não houve vítimas, nem perigo de que se propagasse para outros locais.