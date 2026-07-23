CPTM deve voltar a operar linhas de trens em São Paulo após caos, diz Artesp

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deve voltar a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade por 90 dias após o caos na manhã desta quinta-feira (23) em São Paulo. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A circulação dos trens nas três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

Por volta de 11h, a Trivia Trens informou que as operações nas linhas 11-Coral e 12-Safira estavam sendo retomadas. A operação da Linha 13-Jade seguia interrompida por medida de segurança.