Criança morre após ser ferida com faca durante castigo do pai no Amazonas

O pai, um homem de 24 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante

Uma criança de seis anos morreu neste sábado, 18, após ser ferido com uma faca durante um castigo aplicado pelo pai em Itapiranga, no interior do Amazonas.

O pai, um homem de 24 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na mesma data.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, os policiais foram acionados pela equipe do hospital onde o menino Raelyson da Silva foi atendido após sofrer os ferimentos.

Inicialmente, o pai da criança afirmou à equipe médica que o filho havia caído sobre uma faca. Horas depois, ele afirmou que a perfuração teria acontecido de forma acidental quando ele agrediu o menino com uma mochila onde estavam guardadas duas facas usadas no dia anterior pelo homem em uma pescaria.

O suspeito disse que agrediu o menino para “castigá-lo por uma desobediência”, sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila.

Durante a agressão, uma das facas teria perfurado o tecido da mochila e ferido o menino nas costas. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

“Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas durante o inquérito policial”, informou a Polícia Civil, em nota.

A corporação disse que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e que o homem foi transferido para uma unidade prisional do município de Itacoatiara.