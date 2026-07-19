Defesa Civil de SP dispara alertas após queda na umidade do ar; veja como se proteger

Cenário verificado neste fim de semana já era previsto e é resultado de um bloqueio atmosférico

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disparou, na tarde deste domingo (19), uma série de alertas de emergência via SMS para diversas regiões paulistas devido à queda acentuada da umidade relativa do ar, que registrou índices inferiores a 30%. O aviso engloba tanto a Região Metropolitana de São Paulo quanto o interior do estado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do órgão, os primeiros comunicados foram enviados às 14h10 para as áreas localizadas entre Jales e José Bonifácio, Barretos e Ariranha, além do eixo entre Pradópolis e Ribeirão Preto. Pouco depois, às 14h20, a Defesa Civil estadual estendeu o alerta para as regiões de Itapira a Mogi Guaçu e de Ibitinga a Barra Bonita. Na Grande São Paulo e em seus municípios vizinhos, o aviso aos moradores ocorreu às 14h28.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o cenário verificado neste fim de semana já era previsto e é resultado de um bloqueio atmosférico. Esse fenômeno favorece a ocorrência de um “veranico” em grande parte do território paulista, inibindo a formação de chuvas e elevando as temperaturas.

O órgão estadual alerta que essa condição deve persistir nos próximos dias, mantendo o predomínio de tempo seco, grande amplitude térmica — com manhãs mais amenas e tardes quentes — e baixos índices de umidade nos horários de maior aquecimento.

Risco de incêndios e impactos na saúde

A Defesa Civil de São Paulo adverte que o clima seco afeta diretamente a saúde da população, exigindo atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas que sofrem de doenças respiratórias. Além disso, a Defesa Civil de SP destaca que a combinação de baixa umidade e vegetação ressecada aumenta drasticamente o risco de incêndios florestais.

O órgão faz um apelo para que a população não realize queimadas e evite o descarte de bitucas de cigarro em áreas de mata. Para enfrentar esses dias de tempo severo, as autoridades estaduais recomendam as seguintes medidas preventivas:

Hidratação : Consumir bastante água ao longo de todo o dia.

: Consumir bastante água ao longo de todo o dia. Atividades Físicas : Evitar a prática de exercícios ao ar livre nos períodos mais quentes.

: Evitar a prática de exercícios ao ar livre nos períodos mais quentes. Exposição: Reduzir a permanência prolongada sob o sol.

Reduzir a permanência prolongada sob o sol. Umidificação: Utilizar bacias com água, toalhas molhadas ou umidificadores para melhorar o ar dentro de casa.

A Defesa Civil informa que segue monitorando os radares e poderá emitir novos comunicados caso identifique novos riscos. Para receber os alertas preventivos gratuitamente no celular, basta enviar um SMS com o CEP da localidade desejada para o número 40199. Em situações de emergência, a população deve ligar para o telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).