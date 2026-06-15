Estado de SP tem previsão de chuva e queda de temperatura nesta segunda-feira

Instituto Nacional de Meteorologia prevê pancadas de chuva e declínio térmico em todo o estado; capital paulista deve registrar máxima de 15°C

O estado de São Paulo tem previsão para esta segunda-feira (15) de pancadas de chuva com possibilidade de granizo e queda acentuada de temperatura, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O avanço de uma massa de ar frio contribui para o declínio térmico, fazendo com que a capital paulista registre a menor temperatura máxima entre as capitais da região, em torno de 15°C.

No interior do estado, as temperaturas mínimas devem variar entre 14°C e 16°C, com exceção do oeste paulista, onde a previsão é de chuva isolada.

No restante da Região Sudeste, a chuva atinge a maior parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com exceção apenas do extremo norte mineiro. O sul de Minas também terá queda nas temperaturas, com mínimas entre 14°C e 16°C. Já no noroeste de Minas Gerais, as máximas permanecem elevadas, entre 30°C e 32°C.

Já na Região Sul, o tempo permanece firme na maior parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ocorrem chuvas isoladas apenas no Paraná. O destaque da região é o declínio das temperaturas, com condições favoráveis para a formação de geada em áreas centrais de Santa Catarina, do Paraná e na porção centro-sul do Rio Grande do Sul. Curitiba deve registrar mínima de 8°C, enquanto Porto Alegre terá mínima de 9°C.

Nordeste sem chuva

A maior parte do Nordeste não tem previsão de chuva nesta segunda-feira. Pancadas e trovoadas isoladas estão restritas ao noroeste do Maranhão e sul da Bahia, com possibilidade de chuva na faixa litorânea de Alagoas à Paraíba. As temperaturas máximas podem chegar a 37°C no interior do Piauí e no oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia. Em Salvador, os valores ficam entre 21°C e 29°C.

No Centro-Oeste, as condições de chuva diminuem em relação aos dias anteriores. Pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas são previstas apenas para o centro e sul de Goiás. No Distrito Federal, a possibilidade de chuva é baixa e a máxima deve atingir 28°C. No norte de Mato Grosso, as temperaturas máximas chegam a 37°C.

As pancadas de chuva persistem em quase toda a Região Norte nesta segunda-feira. A exceção é o estado do Tocantins, onde a previsão é de tempo firme e nebulosidade variável, com pequena possibilidade de chuva apenas no extremo norte do estado. As temperaturas máximas no sul do Pará e no Tocantins podem atingir os 35°C.