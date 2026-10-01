Estudante de Medicina é morto por bombeiro após discussão de trânsito em SP

Estudante chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos

O estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, morreu após ser baleado por um bombeiro militar durante uma briga de trânsito em Taubaté, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 30.

Bruno iniciou o curso de Medicina na Universidade da Amazônia (Unama), em Santarém (PA), mas depois se transferiu para a Faculdade de Medicina de Taubaté, ligada à Universidade de Taubaté (Unitau), onde cursava o quarto semestre.

Em nota, a Unama lamentou o ocorrido. “Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos”, disse a instituição.

Em 2024, a universidade publicou um vídeo no qual Bruno conta que sempre sonhou em cursar Medicina. Ele morava em São Paulo, mas havia se mudado para o Pará para fazer faculdade.

“Vim realizar meu sonho, que é cursar a carreira de Medicina”, disse. No vídeo, o jovem afirmou que gostava de estudar a área de Ciências Biológicas desde criança e que sempre admirou profissionais da área da saúde. “Já no ensino médio eu pude ter uma noção melhor e amadurecer a ideia. E hoje eu estou aqui, prestes a realizar meu sonho”, acrescentou.

O Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro, que representa os alunos do curso de Medicina da Unitau, também lamentou a morte de Bruno. “Que sua memória permaneça viva entre aqueles que o conheceram, e que sua família e amigos encontrem força e amparo para atravessar este momento difícil”, escreveu a entidade em uma publicação no Instagram.

Nos comentários, alunos e amigos falaram sobre o jovem. “Fui coordenadora do Bruno em Santarém, um aluno educado e gentil! Sempre disse a ele que ele seria um bom médico, pelo jeito carinhoso e respeitoso que tratava as pessoas”, escreveu uma mulher.

A Unitau suspendeu as aulas até sexta-feira, 2, para que os alunos possam comparecer ao velório e ao enterro de Bruno, que serão realizados nesta quinta-feira, 1º, em Jacareí. Os estudantes também organizaram um ato de vigília em homenagem ao jovem, realizado às 20h de quarta-feira, na Avenida do Povo, onde Bruno foi morto.

O que ocorreu

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que, após uma discussão, Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, atirou contra Bruno. O estudante chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.

Oliveira foi preso em flagrante e teve a arma apreendida. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela 1º Distrito Policial de Taubaté.