Filipina grávida e filho são salvos pela PM de cárcere privado em São Paulo

Uma mulher filipina, grávida de aproximadamente seis meses, e seu filho de quatro anos foram resgatados de um cárcere privado na zona norte de São Paulo. Segundo a PM-SP, as vítimas eram mantidas presas em uma residência pelo companheiro da mulher.

A operação policial teve início após uma queixa encaminhada ao Disque-Denúncia. De acordo com a PM-SP, a vítima conseguiu entrar em contato com familiares que moram nos Estados Unidos e pedir ajuda. A família, então, constituiu um advogado que acionou a corporação e repassou os detalhes necessários para as buscas.

Ao chegarem ao local indicado, policiais do 9º Batalhão encontraram a mãe e a criança. O suspeito, que não estava no imóvel e ainda não foi localizado, controlava o passaporte, o Registro Nacional Migratório e outros documentos pessoais da vítima, impedindo-a de deixar a casa.

A PM-SP informou também que o agressor já possui condenação anterior por manter a mesma mulher em cárcere privado em outro estado. Segundo o coronel Paulo Aguilar, que atua no comando da área, o homem havia se mudado para São Paulo após ser solto e voltou a morar com a vítima, reincidindo no crime.

Após o resgate, a mulher e o menino foram acolhidos pelas equipes da Patrulha SP Mulher Segura. Segundo a PM-SP, ambos receberam atendimento inicial e foram encaminhados em segurança para a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital, onde o caso foi registrado.

*texto produzido com auxílio de IA