Influenciadora e namorado são encontrados mortos em estrada na BA

De acordo com a Polícia Civil, vítimas foram localizadas com marcas de tiros em uma estrada vicinal no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro

A influenciadora digital Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, e o namorado, Vinicius Souza de Carvalho, de 28, foram encontrados mortos no sábado (18) em uma estrada vicinal no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas apresentavam ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro). Segundo o registro da ocorrência, as mortes ocorreram na sexta-feira (17). A polícia expediu as guias para a remoção dos corpos e a realização de perícia técnica. No momento, são realizadas diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Ulissias Marcelli estava confirmada como uma das apresentadoras do Festival Rock Gaia, previsto para ocorrer no próximo dia 25. Em nota publicada nas redes sociais, a organização do evento manifestou pesar pela morte da influenciadora e prestou solidariedade aos familiares. O comunicado do festival mencionou que a participação da jovem havia sido anunciada na quinta-feira (16).

“Ainda estamos tentando encontrar palavras para um momento como este. É difícil acreditar que alguém que estava prestes a dividir conosco um momento tão especial tenha partido tão cedo”, publicou o festival.