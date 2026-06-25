Itamaraty anuncia dois brasileiros mortos nos terremotos da Venezuela

O Ministério das Relações Internacionais informou que está prestando assistência consular às famílias das vítimas

Foto divulgada pelo Ministério da Defesa espanhol em anúncio sobre envio de socorristas à Venezuela

Itamaraty informou na noite desta quinta-feira (25) a morte de dois brasileiros na Venezuela em consequência dos terremotos que acometeram o país na quarta-feira (24). Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), uma mulher e um homem foram as vítimas brasileiras. “Em atendimento ao direito à privacidade, o MRE não divulgará informações pessoais dos falecidos”, informou

O MRE informou que está prestando assistência às famílias das vítimas. “O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas”, escreveu.

Mais cedo, o Itamaraty havia informado que não tinha vítimas brasileiras entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela.

Em nota, o governo disse que prestava assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. “O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência”, disse.

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela foi o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o órgão, o último abalo de intensidade superior ocorreu em 29 de outubro de 1900, quando um terremoto de magnitude estimada em 7,7 atingiu a região ao norte de Caracas e provocou danos significativos.