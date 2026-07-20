Justiça autoriza polícia de SP a usar helicóptero de R$ 25 mi apreendido em operação

A Justiça autorizou a Polícia Civil de São Paulo a utilizar um helicóptero e três veículos que foram apreendidos durante a Operação Falsa Las Vegas. A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público, teve como alvo desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais.

A aeronave, um modelo Airbus Helicopters EC130 T2 avaliado em R$ 25 milhões, ficará sob a responsabilidade da corporação enquanto durar o processo criminal. Segundo o Governo de São Paulo, o helicóptero será destinado a operações de segurança pública, apoio operacional, missões de auxílio emergencial e também ao transporte de medicamentos e de órgãos para transplantes. Os três veículos apreendidos serão incorporados às atividades de inteligência da polícia.

Antes de ser empregada oficialmente, a aeronave passará por inspeções técnicas e revisões mecânicas para obter todas as certificações exigidas pelas autoridades de aviação civil.

A decisão judicial destacou que manter bens de alto valor econômico parados durante anos provoca deterioração e prejuízo. O uso institucional, por outro lado, garante a conservação adequada do patrimônio enquanto o processo não é concluído.

Operação Falsa Las Vegas

Deflagrada em 28 de maio, a operação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e pelo Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) do MP. De acordo com o Governo de São Paulo, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,2 bilhões em bens e ativos financeiros dos investigados, além do sequestro de 76 imóveis vinculados à quadrilha.

As apurações indicaram que o grupo criminoso utilizava uma estrutura empresarial de fachada para disfarçar plataformas de apostas que ofereciam jogos proibidos no país. A organização movimentava grandes quantias em dinheiro vivo, que acabavam pulverizadas em depósitos fracionados em diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento por parte das autoridades financeiras.

Na ocasião, além da aeronave e dos veículos, foram cumpridos 22 mandados de busca e cinco de prisão preventiva na capital paulista e região metropolitana, resultando também na apreensão de cerca de R$ 500 mil em espécie.

Gestão e uso provisório dos ativos

A autorização judicial teve como base um parecer técnico do programa Recupera-SP, vinculado à Secretaria da Segurança Pública. Segundo o Governo de São Paulo, a medida legal garante apenas o uso provisório dos bens apreendidos para evitar a perda de valor de mercado por abandono.

Caso os réus sejam condenados com a pena de perdimento de bens ao fim do processo, o helicóptero e os carros passarão de forma definitiva para o patrimônio do Estado. Criado com o objetivo de evitar a deterioração de bens confiscados, o programa estadual já monitorou mais de R$ 136 milhões em ativos ligados ao crime organizado.

*texto produzido com auxílio de IA